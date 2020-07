തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല പരീക്ഷകൾ മാറ്റി. അവസാന സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷ മാത്രം ഓൺലൈനായി നടത്തുമെന്നും സര്‍വകലാശാല അറിയിച്ചു. മറ്റെല്ലാ പരീക്ഷകളും വേണ്ടെന്നുവച്ചു. പരീക്ഷ വേണ്ടെന്നുവച്ച വിഷയങ്ങൾക്ക് മുന്‍ സെമസ്റ്ററുകളുടെ ശരാശരി കണക്കാക്കിയാണ് മാർക്ക് നൽകുക. തുടര്‍ മൂല്യനിര്‍ണയവും പരിഗണിക്കും. അഞ്ച് ശതമാനം പൊതുമോഡറേഷന്‍ നല്‍കാനും തീരുമാനമായി.

English Summary : Kerala Technical University to conduct only last semester exams