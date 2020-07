‘യുഎസിൽ യഥാർഥ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ 13 മടങ്ങ് വരെ വർധനയുണ്ടാകാം’

വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ കണക്കുകൾ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ അധികമായിരിക്കുമെന്നു പഠനം. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് രോഗികളുള്ളതും മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചതും യുഎസിലാണ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളേക്കാൾ രണ്ടു മുതൽ 13 മടങ്ങ് വരെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാമെന്നാണു സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷൻ കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തുവിട്ട ഡേറ്റയിൽ പറയുന്നത്.

വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾക്കു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ അവർ വൈദ്യസഹായം സ്വീകരിച്ചിരിക്കില്ല. ഏറ്റവും മോശമായി ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണു ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി. ഇവിടെയുള്ള ജനം ഇപ്പോൾ ആർജിത പ്രതിരോധ ശേഷി (ഹേഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി) കൈവരിച്ചിരിക്കാമെന്നും പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. (വലിയൊരു വിഭാഗത്തിനു വൈറസ് ബാധയുണ്ടാവുകയും ജനസംഖ്യയിലെ 60–70% പേരും കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണു ഹേഡ് ഇമ്യൂണിറ്റി എന്നു പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ചങ്ങല മുറിയുകയും രോഗവ്യാപനം ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുമെന്നാണു ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന സിദ്ധാന്തം.)

‘ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ മനുഷ്യർക്കു രോഗബാധയുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. ഭൂരിഭാഗത്തിനും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാതിരിക്കുകയോ നേരിയ അസ്വസ്ഥത മാത്രം പ്രകടമാവുകയോ ചെയ്തിരിക്കാം. പലരും രോഗബാധയുണ്ടായതായി തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല’– സിഡിസിയിൽ ഗവേഷണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോ. ഫിയോന ഹാവേഴ്‍സ് പറഞ്ഞു. 40 ശതമാനത്തോളം ആളുകളിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഇവരിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കു വൈറസ് പകർന്നിരിക്കാം. ശരാശരി 7 ലക്ഷത്തോളം പേരെയാണ് ഇപ്പോൾ യുഎസിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. പരിശോധന കൂട്ടണമെന്നാണു പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മിസോറിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ 13 മടങ്ങ് രോഗികളാണുള്ളത്. ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്നതാണ് രോഗവ്യാപനം പെരുകാൻ കാരണമായത്. ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ ചെറിയൊരു ശതമാനത്തിനേ രോഗം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കണക്കാക്കുന്ന രോഗബാധയും സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗബാധയും തമ്മിൽ 13 മടങ്ങ് വരെ വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ടെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് ഇവരുടെ കണ്ടെത്തലിനെതിരെ വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിശോധനകൾ കൂട്ടി പ്രതിരോധത്തിലെ പിഴവ് കുറ്റമറ്റതാക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ നിർദേശിക്കുന്നു.



English Summary: Covid infections much higher than reported cases in parts of US, study shows



കോവിഡിനെതിരെ വേണ്ടത് കരുതലും ജാഗ്രതയും: അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാം. പൊതുവിടങ്ങളിൽ രണ്ടു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കാം, മാസ്കും കൈ കഴുകലും ശീലമാക്കാം, മഹാമാരിയെ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കാം. ആരോഗ്യസംബന്ധമായ സഹായങ്ങൾക്ക് കേരള സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ദിശ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1056 ൽ ബന്ധപ്പെടാം.