ഓണത്തിന് 11 ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് 88 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യകിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. 11 ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റാണ് നൽകുക.

പഞ്ചസാര, ചെറുപയർ, വൻപയർ, ശർക്കര, മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, സാമ്പാർപൊടി, വെളിച്ചെണ്ണ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, പപ്പടം, സേമിയ, പാലട. ഗോതമ്പുനുറക്ക് എന്നിവയാണ് കിറ്റിൽ ഉണ്ടാകുക. ഇതു കൂടാതെ മതിയായ അളവിൽ റേഷൻ ധാന്യവിതരണം ലഭിക്കാത്ത മുൻഗണനേതര വിഭാഗക്കാർക്ക് 10 രൂപ നിരക്കിൽ 15 കിലോ അരി വിതരണം ചെയ്യും.

English Summary : Free food kit will be distrubuted for more than88 lakhs ration holders, CM Pinarayi Vijayan