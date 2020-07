കൊച്ചി ∙ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ഒരാള്‍കൂടി പിടിയിലായി. സ്വര്‍ണം വാങ്ങാന്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ച മഞ്ചേരി സ്വദേശി ഹംസദിനെയാണു കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതോടെ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 16 ആയി. എന്‍ഐഎ തിരയുന്ന മുഖ്യപ്രതികളിലൊരാളായ ഫൈസല്‍ ഫരീദിന്‍റെ വീട്ടില്‍ വാറന്‍റ് പതിച്ചു. തൃശൂര്‍ കയ്പമംഗലം മൂന്നുപീടികയിലെ വീട്ടിലാണു വാറന്‍റ് പതിച്ചത്. എന്‍ഐഎ പ്രതിചേര്‍ത്ത കെ.ടി.റമീസിന്റെ അറസ്റ്റ് ഇന്നു രേഖപ്പെടുത്തും.

കസ്റ്റംസിന്റെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി തീരുന്നമുറയ്ക്കു റമീസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനാണ് എന്‍ഐഎ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെയും സന്ദീപ് നായരുടെയും കസ്റ്റഡി അവസാനിക്കാന്‍ രണ്ടു ദിവസം ബാക്കിനില്‍ക്കെ ഇരുവരെയും ഇന്ന് ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരത്തെ തെളിവെടുപ്പിനുശേഷം കൊച്ചിയില്‍ തിരിച്ചെത്തിച്ച സരിത്തിനെ ഇരുവര്‍ക്കുമൊപ്പം ഇരുത്തി ചോദ്യംചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: One more arrest in Kerala gold smuggling case