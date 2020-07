നല്ല വെള്ളിവെളിച്ചത്തില്‍ ശക്തമായ ഇടിമിന്നല്‍ ഭൂമിയില്‍നിന്നു കാണാത്തവര്‍ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാല്‍ നാസയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികനായ ബോബ് ബെന്‍കെന്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കാര്‍ക്കും കാണാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു ഇടിമിന്നല്‍ കാഴ്ചയാണ്. നിലവില്‍ രാജ്യാന്തര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലുള്ള ബോബ് അവിടെനിന്നുള്ള ഇടിമിന്നല്‍ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.



Lightning from above. The violet fringes are mesmerizing. pic.twitter.com/eLCGMTbfTY — Bob Behnken (@AstroBehnken) July 21, 2020

‘മുകളില്‍നിന്നുള്ള ഇടിമിന്നല്‍’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണു വിഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയില്‍നിന്ന് 400 കിലോമീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലിരുന്നു പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന വിഡിയോയില്‍ കറുത്തിരണ്ട ആകാശത്ത് വയലറ്റ് നിറത്തിലുള്ള മിന്നല്‍ കാഴ്ചകളാണുള്ളത്. ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ എണ്‍പതിനായിരത്തിലേറെ പേരാണ് വിഡിയോ കണ്ടത്. നിരവധി പേര്‍ അപൂര്‍വ കാഴ്ച ഒരുക്കിയതിന് ബോബിനു നന്ദി പറഞ്ഞു.

മേയില്‍ സ്‌പെയ്‌സ് എക്‌സ് ദൗത്യത്തില്‍ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയ രണ്ടു പേരില്‍ ഒരാളാണ് ബോബ്. ബഹിരാകാശത്തില്‍നിന്നുള്ള ഭൂമിയുടെ നിരവധി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇരുവരും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 1ന് ഇവര്‍ ഭൂമിയിലേക്കു മടങ്ങും.

English Summary: Lightning, As Seen From Space, Captured In Stunning Video By NASA Astronaut