ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല; ഞാൻ ട്രംപ് അല്ല: ഉദ്ധവ് താക്കറെ

മുംബൈ∙ ജനങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും, താൻ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് അല്ലെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. ശിവസേന മുഖപത്രമായ ‘സാമ്‌ന’യ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഉദ്ധവിന്റെ പരാമർശം. പാർട്ടി എംപിയും വക്താവുമായ സഞ്ജയ് റാവുത്താണ് അഭിമുഖം നടത്തിയത്. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ അഭിമുഖത്തിന്റെ ടീസർ ഇതിനോടകം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ ആണ്.



മുംബൈയിലെ തെരുവുകളിൽ ‘വടാപാവ്’ എപ്പോൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന സഞ്ജയ് റാവുത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് താൻ ട്രംപല്ലെന്ന ഉദ്ധവിന്റെ പരാമർശം. കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തെ ഭയന്ന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൽ ഉദ്ധവ് ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് അനുവദിച്ചെങ്കിലും ലോക്ഡൗണ്‍ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുകയും ഘട്ടം ഘട്ടമായി തുറക്കുമെന്നും ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡിനിടെ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഉദ്ധവ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കു രോഗബാധയേൽക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അവസാന വർഷ കോളജ് പരീക്ഷകൾ നടത്താനുള്ള യുജിസി തീരുമാനത്തിനെതിരെ മകനും മന്ത്രിയുമായ ആദിത്യ താക്കറെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.

കോവിഡ് മഹാമാരിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വിമർശനം നേരിട്ടിരുന്നു. കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിൽ ട്രംപിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.

English Summary: "I Am Not Donald Trump": What Uddhav Thackeray Said On Pandemic