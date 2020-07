തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള എൻജിനീയറിങ്, ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷക്കെത്തിയ (കീം എൻട്രൻസ്) വിദ്യാർഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കൂട്ടം കൂടിയതിനാണ് കണ്ടാലറിയാവുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കെതിരെ മെഡിക്കൽ കോളജ്, മ്യൂസിയം പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ കൂട്ടംകൂടിയവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

ഈ രണ്ടു സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള കോട്ടൺഹിൽ സ്കൂളിലും പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലും മുന്നൂറിലധികംപേർ കൂട്ടംകൂടിയെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയ അഞ്ചു വിദ്യാർഥികൾക്കും കൂടെയെത്തിയ ഒരു രക്ഷിതാവിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം 16നാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. 80,000 വിദ്യാർഥികളാണ് പരീക്ഷയെഴുതിയത്. കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നു രക്ഷിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാർ മുഖവിലയ്‌ക്കെടുത്തില്ല.‌



കര്‍ശന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പരീക്ഷ നടത്തുമെന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർഥികളും കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയപ്പോൾ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണമായി പാളി. രാവിലെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ രക്ഷിതാക്കൾ കൂട്ടംകൂടി. അകലം പാലിക്കണമെന്നു പൊലീസ് അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും മിക്കവരും മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. വൈകിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം വിദ്യാർഥികൾ ഒരുമിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കാനും പൊലീസിനു കഴിഞ്ഞില്ല.



English Summary: More KEAM candidates and a parent test covid positive; police take case against parents