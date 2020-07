ഇത്ര പണം കുമിയുമെന്ന് ജെഫ് ബെസോസ് കരുതിയില്ല; ഒറ്റ ദിവസം 13 ബില്യൻ ഡോളർ

വാഷിങ്ടൻ ∙ ആഗോള സമ്പന്നനാണ് എന്നതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം പണം വന്നു കുമിയുമെന്നു ജെഫ് ബെസോസ് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. ഇ–കൊമേഴ്സ് ഭീമനായ ആമസോണിന്റെ ഓഹരിവില എട്ടു ശതമാനത്തോളം കുതിച്ചതോടെ സിഇഒ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ കൈകളിലെത്തിയത് 13 ബില്യൻ ഡോളർ.

ആദ്യമായാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആസ്തിയിൽ ഇത്രയും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു സമ്പന്നരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കുന്ന 2012ൽ സ്ഥാപിതമായ ബ്ലൂംബർഗ് ബില്യനയേഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് വ്യക്തമാക്കി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായ ജെഫ് ബെസോസിന്റെ ആകെ ആസ്തി ഇതോടെ 189.3 ബില്യൻ ഡോളറായി. കോവിഡ് മഹാമാരി ഒട്ടുമിക്ക സമ്പന്നരെയും ബാധിച്ചെങ്കിലും ആമസോണിനും ബെസോസിനും വച്ചടിവച്ചടി കയറ്റമായിരുന്നു.

ഈ വർഷം 74 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ വളർച്ചയാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ബിൽ ഗേറ്റ്സാണ് ആഗോള സമ്പന്നരിൽ രണ്ടാമത്, സമ്പാദ്യം 118 ബില്യൻ ഡോളർ. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി 74.3 ബില്യൻ ഡോളറുമായി ആറാം സ്ഥാനത്തേക്കു കയറി. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 15.6 ബില്യൻ ഡോളറാണ് അംബാനി തന്റെ ആസ്തിയിലേക്കു സ്വരുക്കൂട്ടിയത്.

