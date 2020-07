‘ബ്രിട്ടൻ തെറ്റായ വഴിയിൽ; ഹോങ്കോങ്ങിൽ തൊട്ടാൽ തിരിച്ചടി’; ചൈനീസ് മുന്നറിയിപ്പ്

ബെയ്ജിങ്∙ ‘തെറ്റായ വഴിയിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടന്റെ നടത്തം. ഇനിയും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവില്ല. ഹോങ്കോങ് വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ വലിയ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരും. ഇനിയും കൈകെട്ടി നോക്കിയിരിക്കാനാകില്ല– ബ്രിട്ടൻ ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുകയാണ്’– പറയുന്നത് ലണ്ടനിലെ ചൈനീസ് അംബാസിഡര്‍ ലിയു സിയോമിങ്. ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ബെയ്ജിങ് ബ്രിട്ടനു നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളിൽ അവസാനത്തേത്.



ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ സ്വയംഭരണാവകാശം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചൈനീസ് നീക്കത്തെ ഹോങ്കോങ്ങുമായുള്ള കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ കരാർ റദ്ദാക്കിയാണ് ബ്രിട്ടൻ മറുപടി നൽകിയത്. 30 വർഷത്തോളം നിലനിന്നിരുന്ന കരാർ ചൈന ദേശസുരക്ഷാ നിയമം പാസാക്കിയതോടെയാണ് ബ്രിട്ടൻ റദ്ദാക്കിയത്. യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഹോങ്കോങ്ങുമായുള്ള കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ കരാർ റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെയുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ നടപടി ചൈനയ്ക്കു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ക്ഷീണമാകുകയും ചെയ്തു.

കരാർ വഴി ഹോങ്കോങിലേക്കു നാടുകടത്തപ്പെടുന്നവരെ ചൈനയിലേയ്ക്ക് അയക്കുമെന്ന ഭയം ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ കരാർ റദ്ദാക്കിയാൽ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ചൈനീസ് താക്കീത് ബ്രിട്ടൻ തള്ളിയിരുന്നു.

ചൈന വിവാദമായ ഹോങ്കോങ് സുരക്ഷാനിയമം പാസാക്കിയതോടെ ബ്രിട്ടിഷ് പാസ്‌പോര്‍ട്ടുള്ളവരും പാസ്‌പോര്‍ട്ടിനു യോഗ്യരുമായ 30 ലക്ഷം പേർക്ക് പൗരത്വം നൽകുമെന്ന ബ്രിട്ടിഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഡൊമിനിക് റാപിന്റെ പ്രസ്താവന ചൈനയെ വിളറിപ്പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ കുറ്റവാളി കൈമാറ്റ കരാർ റദ്ദാക്കിയതോടെയാണ് ചൈന ബ്രിട്ടനെതിരെ പരസ്യ വെല്ലുവിളിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ചൈനീസ് കമ്പനി വാവെയ്‌യുടെ മേൽ യുഎസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ യുഎസിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിനു വഴങ്ങി 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യാ ശൃംഖലയിൽനിന്ന് നിരോധിക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ചൈന ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. 5ജി സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ വാവെയ്‌യുടെ പങ്ക് വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും വൈകാതെ കമ്പനിയെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബ്രിട്ടന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ചൈന നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഹോങ്കോങ്ങില്‍ ജനാധിപത്യവും പൗരാവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു ജനങ്ങള്‍, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ നടത്തി വരുന്ന സമരത്തിനു തീവ്രത കുറയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു പുതിയ ദേശസുരക്ഷാ നിയമത്തിനു ചൈന രൂപം നൽകിയത്. ഹോങ്കോങ്ങിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇനിയും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിലും സമാനമായ കുഴപ്പങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന് ചൈന ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ദേശസുരക്ഷാ നിയമം വഴി ഹോങ്കോങ്ങില്‍ പിടിമുറുക്കാമെന്നാണു ചൈനയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. രാജ്യദ്രോഹം, അട്ടിമറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ നിയമം മൂലം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണ് ദേശസുരക്ഷാ നിയമത്തിൽ പ്രധാനമായി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടുകാലം ബ്രിട്ടന്റെ കോളനിയായിരുന്ന ഹോങ്കോങ് (2,755 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) 1997ലാണ് ചൈനയ്ക്കു തിരിച്ചുകിട്ടിയത്. വീണ്ടും ചൈനയുടെ ഭാഗമായെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളായി അവിടെയുള്ളത് ചൈനയുടേതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ സമ്പ്രദായമാണ്. ഇതിനെ ചൈനീസ് നേതാക്കൾ ‘ഒരു ചൈന, രണ്ടു വ്യവസ്ഥ’ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജനാധിപത്യത്തിലും നിയമവാഴ്ചയിലും സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ആ രീതിയെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടവും അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സമരക്കാരുടെ ആരോപണം.

English Summary: UK will ‘bear the consequences’ for Hong Kong decision, China warns