മലപ്പുറത്ത് കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ യുവാവ് വീടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയിൽ

മലപ്പുറം∙ ദുബായില്‍ നിന്നുവന്ന് ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവാവിനെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. മാളിയേക്കല്‍ തട്ടാന്‍പ്പടി പാലോട്ടില്‍ അബ്ദുൽ ഗഫൂറിന്റെ മകന്‍ ഇര്‍ഷാദലി(29) ആണ് മരിച്ചത്. ഈ മാസം 4ന് ദുബായില്‍നിന്നു തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം വീട്ടില്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഏറെ വൈകിയാണ് ഇര്‍ഷദ് ഉറക്കത്തില്‍ നിന്ന് എഴുന്നേല്‍ക്കാറുള്ളത്.

ബുധനാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷവും ഉണരാത്തതിനാല്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് വീട്ടിലുള്ളവർ മരണവിവരം അറിയുന്നത്. ദുബായില്‍വച്ച് കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ചികിതത്സ തേടുകയും അസുഖം ഭേദപ്പെട്ട ശേഷമാണ് തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയതെന്നും ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നു. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടത്തിനായി മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. മാതാവ്: ആമിന. സഹോദരി: അഫില.

English Summary: Youth Who Was in Quarantine Found dead Inside his House