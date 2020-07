കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തടയുന്നതിനായി സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുകയാണ് വിമാനക്കമ്പനികള്‍. അതിനിടയക്ക് പൈലറ്റുമാരുടെ പരിശീലനത്തിനായി യാത്രക്കാരില്ലാതെ വിമാനം പറത്തുകയാണ് ഏഷ്യാന എയര്‍ലൈന്‍സ്. ട്രെയിനി പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഏഷ്യാന എയര്‍ലൈന്‍സ് ഇരുപതിലധികം തവണ വിമാനം പറത്താനുള്ള അനുമതി നല്‍കിയത്.



മേയില്‍ മൂന്നുദിവസം മണിക്കൂറുകളോളം ദക്ഷിണകൊറിയയ്ക്കു മുകളിലൂടെ എയർബസ് എസ്ഇ എ380 വിമാനം പറത്തിയിരുന്നു. 495 സീറ്റിന്റെ സൂപ്പര്‍ജംബോ വിമാനം ടേക്കിങ് ഓഫും ലാന്‍ഡിങ്ങും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരിശീലനത്തിനു വേണ്ടിയാണിത്. യാത്രവിലക്ക് നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ തായ്‌ലന്‍ഡിലേക്കുള്ള യാത്ര നടന്നിരുന്നില്ലെന്നും ഏഷ്യാന വക്താവ് പറഞ്ഞു.

പൈലറ്റുമാരുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കുന്നതിലെ നഷ്ടം സഹിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമായതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയുമായി ഏഷ്യാന രംഗത്തെത്തിയത്. 135 ഓളം പൈലറ്റുമാരാണ് ആവശ്യത്തിന് ഫ്ളൈയിങ് സമയം ഇല്ലാതെ ഏഷ്യാനയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാല്‍ പൈലറ്റുമാരുടെ ഫ്ളൈയിങ് സമയം സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഇളവ് നല്‍കാന്‍ ഗതാഗതമന്ത്രാലയം തയാറായിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാന്‍ ഏവിയേഷന്‍ അതോറിറ്റിയും സമാന സാഹചര്യത്തിലാണുള്ളത്.

English Summary: Airline Flies Empty A380 To Nowhere So Pilots Don't Lose Licenses