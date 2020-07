ഇന്നലെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മരിച്ച വയോധികയ്ക്കു കോവിഡ്

ആലപ്പുഴ∙ ഇന്നലെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ച വയോധികയ്ക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നെന്നു പരിശോധനാഫലം. കാട്ടൂർ തെക്കേതൈക്കൽ മറിയാമ്മ (85) ആണു മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറിയാമ്മയുടെ കുടുംബാംഗത്തിനു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.



ശ്വാസംമുട്ടലും മറ്റു അസ്വസ്ഥതകളും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും മറിയാമ്മയെ ആംബുലൻസിൽനിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റാൻ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വൈകിയെന്നു ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ജീവനക്കാർ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ചെത്താനുള്ള താമസമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: Alappuzha: Old lady who died in Medical College Hospital tested Covid positive