കോവിഡില്‍ സഹായവുമായി പോയ 5 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത് ബൊക്കോ ഹറാം

അബുജ ∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ നൈജീരിയയുടെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ മേഖലകളില്‍ കാണാതായ അഞ്ചു പേരുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളുടെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരവാദികളാണ് വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. ജൂണിലാണ് ആഹാരവും വെള്ളവും അടിയന്തര ചികില്‍സ സഹായവുമായി പോയ അഞ്ചുപേരെ കാണാതായത്.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനനിമിഷങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോ പുറത്തുവന്നത്. രാജ്യാന്തര ആതുര സംഘടനകള്‍ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തദ്ദേശമാധ്യമങ്ങളില്‍ കൂടിയാണ് വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ നൈജീരിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബുഹാരിയുടെ ഓഫിസ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. വടക്കുകിഴക്കന്‍ നൈജീരിയയില്‍നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ബൊക്കോ ഹറാം ഭീകരരെ തുടച്ചുനീക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചതായി വക്താവ് വാര്‍ത്തക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടത്തിയവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിലെത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 37,801 പേർക്കാണ് നൈജീരിയയില്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. 805 പേര്‍ മരിച്ചു. സുരക്ഷാ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ലാഗോസില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ സമരത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: They Rushed To Help People During The Pandemic. They Were Executed On Video