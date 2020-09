സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ശ്രമം: രാഹുല്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ സ്വന്തം പ്രതിച്ഛായ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ഈ ദൗത്യമാണ് നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഒരാളെന്നത് ദേശീയ കാഴ്ചപ്പാടിന് യോജിച്ചതല്ലെന്നും ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റുചെയ്ത വിഡിയോയില്‍ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.



ചൈനയെ നേരിടാനുള്ള ആഗോള കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. മാനസികമായ കരുത്തോടെയാകണം അവരോട് ഇടപഴകേണ്ടത്. കരുത്തോടെയുള്ള ഇടപഴകല്‍ നമ്മള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേടാന്‍ സഹായിക്കും. സാഹചര്യങ്ങള്‍ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ കഴിവുള്ളതാണ് ചൈനയുടെ ബെല്‍റ്റ് ആന്‍ഡ് റോഡ് പദ്ധതി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഗോള കാഴ്ചപ്പാട് ആവശ്യമാണ്. വലിയ ചിന്തകളാണ് ഇന്ത്യയെ സുരക്ഷിതമാക്കുക - രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു.

നമുക്ക് അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകുന്നു. ദീര്‍ഘവീക്ഷണമില്ലാത്തതിനാല്‍ വലുതായി ചിന്തിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരില്‍ പരസ്പരം പോരടിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി എതിരാളിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനായി ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുമതല. അത്തരമൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ ചൈന ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

