റമീസിനു മൃഗവേട്ട കേസിലും തുണ; മ്ലാവിനെ കൊന്നതിന് തെളിവ്; നടപടിയില്ല

പാലക്കാട്∙സ്വര്‍ണക്കളളക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി കെ.ടി. റമീസ് ഉള്‍പ്പെട്ട മൃഗവേട്ടക്കേസില്‍ വനംവകുപ്പിന് ഗുരുതര വീഴ്ച. പാലക്കാട് വാളയാറില്‍ ആറുവര്‍ഷം മുന്‍പ് മൂന്നു മ്ലാവിനെ വെടിവച്ചു കൊന്നതില്‍ റമീസ് പങ്കാളിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടും ഒരിക്കല്‍പോലും റമീസിനെ പിടികൂടിയില്ല. മറ്റുപ്രതികള്‍ക്കെതിരെ അന്തിമ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാത്തതിനാല്‍ കോടതിനടപടികളും വൈകുകയാണ്.

2014 ജൂലൈയില്‍ പാലക്കാട് പുതുശേരി കോങ്ങോട്ടുപാടത്തുവച്ചാണ് മൂന്നു മ്ലാവുകളെ വെടിയേറ്റു ചത്തനിലയില്‍ വനപാലകര്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അന്വേഷണത്തില്‍ അന്ന് അറസ്റ്റിലായത് മൂന്നുപേര്‍. കോങ്ങോട്ടുപാടം സ്വദേശി രാജീവ്, കഞ്ചിക്കോട് ഹില്‍വ്യൂ നഗര്‍ കൊട്ടാംപാറ ദുരൈസ്വാമി, ചടയന്‍കാലായ് ഉമ്മിണികുളം സി.ജയകുമാര്‍. ഇവര്‍ നല്‍കിയ മൊഴിയാണ് വേട്ടക്കാരനായ കെ.ടി. റമീസിലേക്ക് അന്വേഷണമെത്തിയത്.



റമീസിനെ പിടികൂടാന്‍ വനംഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വലവിരിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടുണ്ടായത് വന്‍ അട്ടിമറിയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആറുവര്‍ഷവും റമീസിനെ പിടികൂടിയില്ല. അന്തിമറിപ്പോര്‍ട്ട് പോലും ഇത് വരെ കോടതിയിലെത്തിയില്ലെന്നാണ് സൂചന. വേട്ടക്കാരെ രക്ഷപെടുത്താന്‍ നടത്തിയ നീക്കമാണിതെന്ന് പരക്കെ ആക്ഷേപമുണ്ട്.



