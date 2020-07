സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സച്ചിനു നേട്ടം; വെള്ളി വരെ നടപടിയില്ല, ഹൈക്കോടതി വിധി നാളെ

ന്യൂഡൽഹി∙ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനും കൂട്ടർക്കും ജയം. രാജസ്ഥാനിൽ വിമതർക്കെതിരെ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നടപടിയെടുക്കില്ല. ഹൈക്കോടതി നിർദേശം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഹൈക്കോടതിക്കു നാളെ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു.

കൂറുമാറ്റ നിയമപ്രകാരം സ്പീക്കർ നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനെതിരെ സച്ചിൻ പൈലറ്റും 18 വിമത എംഎൽഎമാരും നൽകിയ കേസിലാണ് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി വിധി പറയാനിരിക്കുന്നത്. അതുവരെ വിമതർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കരുതെന്നു കോടതി സ്പീക്കറോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് സ്പീക്കർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ വിധി പറയുന്നതിൽ നിന്നു ഹൈക്കോടതിയെ തടയാനാകില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി നിലപാടെടുക്കുകയായിരുന്നു.



ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ളവരുടെ ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാന്‍ പറ്റില്ലെന്നു രാജസ്ഥാനിലെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരാമര്‍ശിക്കാതെ സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. ഇത് ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടു കാത്തിരുന്നുകൂടാ– സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു. നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാടെടുക്കേണ്ട സ്പീക്കർ സു‌പ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെയും ജഡ്ജിമാര്‍ വിമർശിച്ചു.



വരിഞ്ഞുമുറുക്കി ഗെലോട്ട്, അനുഭാവ നിലപാടിൽ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം



സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പോർമുഖം തുറന്ന സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെതിരെ ആവനാഴിയിലെ സകല അസ്ത്രങ്ങളും പുറത്തെടുത്താണ് രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് നിലയുറപ്പിച്ചത്. സച്ചിനെതിരെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുമില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന ഗെലോട്ട്, രാഷ്ട്രീയ പരിചയസമ്പന്നതയോടെയുള്ള ചടുലനീക്കങ്ങളിലാണ് യുവനേതാവിനെ വലച്ചത്. എംഎൽഎമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും തനിക്കൊപ്പമാണെന്ന് തെളിയിച്ച ഗെലോട്ട്, കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ കൊണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ പദം എന്നിവയിൽ നിന്ന് സച്ചിനെ നീക്കുന്നതിലും വിജയിച്ചു.



പാർട്ടി വിടും എന്നു തോന്നലുളവാക്കിയ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന സൂചനയാണ് പിന്നീട് സച്ചിൻ നൽകിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായും മുതിർന്ന നേതാവ് പി. ചിദംബരവുമായും സച്ചിൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. അനുഭാവപൂർണമായ നിലപാടാണ് ഇതിൽ സച്ചിനോട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായും സച്ചിനുള്ള വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പവും ഇതിനു സഹായകരമായി. എന്നാൽ സച്ചിനെ പുറത്താക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗെലോട്ട്.



പാർട്ടി നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചു സച്ചിനുൾപ്പെടെയുള്ള എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽനിന്നു രണ്ടു തവണ വിട്ടുനിന്നു എന്നു കാണിച്ചു ചീഫ് വിപ്പ് മഹേഷ് ജോഷി സ്പീക്കർക്കു പരാതി നൽകിയതും ഇതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കൂറുമാറ്റ നിയമപ്രകാരം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പരാതി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്പീക്കർ വിമത എംഎൽഎമാർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയത്. മൂന്നു ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു നോട്ടീസ്. ഇതിനെതിരെ സച്ചിൻ പൈലറ്റും 18 വിമത എംഎൽഎമാരും രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.



സച്ചിനെ കൂടുതൽ വരിഞ്ഞുമുറുക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഗെലോട്ടിന്റെ തീരുമാനം. തുടർച്ചയായി പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ഗെലോട്ട് സച്ചിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ബിജെപിയിൽ ചേരാൻ സച്ചിൻ 35 കോടി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തുവെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഗിരിരാജ് മലിംഗ എംഎൽഎയും രംഗത്തെത്തി. സച്ചിനെതിരെ ഗെലോട്ട് ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചത്, സംസ്ഥാനത്തെ അനിശ്ചിതത്വം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെയും കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കു പിന്നാലെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് കൂടി പാർട്ടി വിട്ടാൽ കോൺഗ്രസിന് അത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും. ഭൂരിഭാഗം എംഎൽഎമാരുടെയും പിന്തുണയുള്ള ഗെലോട്ടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ സച്ചിനെ പാർട്ടിയിൽ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടരുകയാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം. സംസ്ഥാനത്ത് ഗെലോട്ടുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ദേശീയതലത്തിലേക്ക് വരാമെന്നാണ് സച്ചിനോട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ചർച്ചകൾക്കു തുടക്കമിട്ടെങ്കിലും തനിക്കെതിരെ തുടർച്ചയായി പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്ന ഗെലോട്ടിന്റെ നിലപാടിൽ സച്ചിനും അസംതൃപ്തനാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

English Summary: Sachin Pilot Wins In Supreme Court, Now Verdict In High Court Tomorrow