ചികിൽസയിൽ മരിച്ച സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ്; സംസ്കാരത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ‌ പാലിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി

പത്തനംതിട്ട∙ ചങ്ങനാശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിൽ ഇരിക്കെ മരിച്ച സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാറശാല സ്വദേശി തങ്കമ്മ(82) ആണ് മരിച്ചത്. ഹോമിയോ ഡോക്ടറായ മകൾക്കൊപ്പം തിരുവല്ല കവിയൂരിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ഫലം വന്നത്. സംസ്കാരം രാത്രി തന്നെ തിരുവല്ല നഗരസഭ വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിൽ നടത്തി.

ഇതിനിടെ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചപ്പോൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് പരാതി ഉയർന്നു. സംസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഉപേക്ഷിച്ച മാസ്ക്കും ഗ്ലൗസും സമീപവാസിയുടെ പറമ്പിൽ നിന്നു കണ്ടെടുത്തു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരുമായി ഇതേച്ചൊല്ലി വാക്കേറ്റമുണ്ടായി.

അതേസമയം, ചങ്ങനാശേരി ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിനു മുന്‍വശത്തു ആംബുലന്‍സ് നിര്‍ത്തി പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ഇവിടെ ആംബുലന്‍സ് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടപടി പൂര്‍ത്തിയാക്കി തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്കു മൃതദേഹം മാറ്റി.സ്രവം ശേഖരിച്ചത് ചങ്ങനാശേരി ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വച്ചാണ്. 3 ജീവനക്കാര്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിച്ചതായി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ.അജിത് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

