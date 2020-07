യുഎസിനു മറുപടി; ചെങ്ദു കോൺസുലേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ചൈനയുടെ ഉത്തരവ്

ഹോങ്കോങ്∙ ചൈനയുടെ ഹൂസ്റ്റൺ കോൺസുലേറ്റ് അടയ്ക്കാന്‍ യുഎസ് ഉത്തരവിട്ടതിനു പിന്നാലെ, ചെങ്ദുവിലെ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ചൈനയുടെ ഉത്തരവ്. ചൈനയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തുള്ള ചെങ്ദു കോൺസുലേറ്റിനുള്ള ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുകയാണെന്ന്, ചൈനയിലെ യുഎസ് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.



‘എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർത്താൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹൂസ്റ്റൺ ഓഫിസ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് യുഎസ് ഏകപക്ഷീയമായി സംഭവത്തെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. രാജ്യാന്തര നിയമത്തെയും രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡങ്ങളെയും ഗുരുതരമായി ലംഘിച്ചു. ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണമായും അമേരിക്കയുടേതാണ്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനു തീരുമാനം ഉടൻ റദ്ദാക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയോട് വീണ്ടും അഭ്യർഥിക്കുന്നു’– വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഹൂസ്റ്റണിലെ ചൈനയുടെ കോൺസുലേറ്റ് അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അമേരിക്ക നടത്തിയ ഏകപക്ഷീയമായും പ്രകോപനപരവുമായ നീക്കത്തിനു നിയമാനുസൃതവും ആവശ്യമായതുമായ പ്രതികരണമാണിതെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഹുവ ചുനിങ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. അതേസമയം, ചൈനീസ് നടപടിയിൽ യുഎസ് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

