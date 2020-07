ലോക്ഡൗണിനു ശേഷവും രോഗ വ്യാപനം; മുംബൈ മാതൃകയാക്കാന്‍ പുണെ

മുംബൈ∙ പത്തുദിവസത്തെ ലോക്ഡൗണ്‍ അവസാനിച്ച വ്യാഴാഴ്ച പുണെയില്‍ മാത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 1801 കോവിഡ് കേസുകള്‍. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 3187 കേസുകളാണ്. ഒട്ടേറെ പ്രായമായവര്‍ താമസിക്കുന്ന പുണെയില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് 3000 ത്തില്‍ അധികം കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മുംബൈയിലേതിനേക്കാളും കൂടുതലാണിത്.



ലോക്ഡൗണ്‍ നീട്ടില്ലെന്നും കോവിഡിനെതിരെ പോരാടാന്‍ മുംബൈയില്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികളാണ് പുണെയില്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും തദ്ദേശ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ 42,000 കോവിഡ് കേസുകളാണ് ഇവിടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും അതില്‍ 25,000 പേരും രോഗവിമുക്തി നേടിയെന്നും പുണെ അഡീഷനല്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കമ്മിഷണര്‍ റൂബല്‍ അഗര്‍വാള്‍ പറഞ്ഞു. 16,000 രോഗികളാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതായത്, ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ 38 ശതമാനം. 62 ശതമാനം പേരും രോഗവിമുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അഗര്‍വാള്‍ പറയുന്നു.

പത്തുദിവസത്തെ ലോക്ഡൗണിന്റെ സമയത്ത് കോവിഡ് പരിശോധന 45,000 ആയി വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. ദിവസേന പത്തു ലക്ഷം പേരിൽ 652 പേർക്ക് എന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു പരിശോധന. മുംബൈയില്‍ ഇത് 444 ഉം ദേശീയ തലത്തില്‍ 251 ഉം ആണ്. മുംബൈയില്‍ നടപ്പാക്കിയതുപോലെ 22 പടികളിലൂടെയുള്ള തന്ത്രമാണ് പുണെയിലും നടപ്പാക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിറോ മിഷന്‍ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബാലേവാടിയില്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കായി കൂടുതല്‍ ബെഡും സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് - അഗര്‍വാള്‍ പറയുന്നു.

കേസുകള്‍ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആരോഗ്യമേഖലയെ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ തുടരുകയാണ്. മുംബൈയ്ക്കു പിന്നാലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് മരണനിരക്കില്‍ പുണെ.

