ദിബ്രുഗഡ്∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായി കോവിഡ് ക്വാറന്റീന്‍ സെന്ററിലെ ഡാന്‍സ്. അസമിലെ ദിബ്രുഗഡിലാണു സംഭവം. ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ ഓടക്കുഴല്‍ നാദത്തിന് രണ്ടു പേര്‍ അസമീസ് നൃത്തമായ ബിഹുവിന്റെ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവര്‍ കയ്യടിക്കുകയും ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി എഎന്‍ഐയാണ് വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. നിരവധിപ്പേരാണ് ഈ വിഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.



#WATCH Coronavirus patients dance and sing at a quarantine centre in Dibrugarh, Assam. (23.07.20) pic.twitter.com/SBjtIrSdks — ANI (@ANI) July 24, 2020

