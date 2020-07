കോവിഡ് കേന്ദ്രത്തിൽ പതിനാലുകാരിയെ യുവാവ് പീഡിപ്പിച്ചു; രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററില്‍ ചികില്‍സയിലായിരുന്ന പതിനാലുകാരിയെ ശുചിമുറിയില്‍ പീഡിപ്പിച്ച് പത്തൊൻപതുകാരൻ. ഡല്‍ഹിയിലെ ഛത്രപുരില്‍ ജൂലൈ 15 നാണു സംഭവം. പ്രതിയെയും കൂട്ടാളിയെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പ്രതി ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നും കൂട്ടാളി മൊബൈലില്‍ ചിത്രീകരിച്ചെന്നുമാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പരാതി. കൂട്ടാളിയായ യുവാവ് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ ജുഡിഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടു. ഇവരും ഇവിടെ കോവിഡ് ചികില്‍സയിലായിരുന്നു.

പെൺകുട്ടി ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പീഡനവിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. ബന്ധുക്കൾ ഐടിബിപി ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറയുകയും അവര്‍ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു.

