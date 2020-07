സുഖപ്പെട്ടയാൾക്ക് വീണ്ടും കോവിഡ്; ഡെഡ് വൈറസുകളെന്ന് നിരീക്ഷണം

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് രോഗം സുഖപ്പെട്ടയാൾക്കു വീണ്ടും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്കയാകുന്നു. ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നേരത്തെ ഹിന്ദു റാവു ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിനും വീണ്ടും രോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. രോഗം സുഖപ്പെട്ടവർക്കു അസുഖം വീണ്ടും ബാധിക്കില്ലെന്നാണു പഠനങ്ങളെങ്കിലും മറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ ആശങ്ക പടർത്തുന്നു.



മേയ് 15നാണു അൻപതുകാരനായ ഇൻസ്പെക്ടർക്കു ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ച ഇദ്ദേഹത്തെ 22നു നെഗറ്റീവായതോടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. തുടർന്നു ജോലിയിൽ മടങ്ങി പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മാസം 10നു വീണ്ടും ചുമയും പനിയും ബാധിച്ച ഇദ്ദേഹത്തെ 13നു പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കി. ആദ്യം ആന്റിജൻ പരിശോധനയും തുടർന്നു ആർടി–പിസിആർ പരിശോധനയും നടത്തിയപ്പോൾ രണ്ടിലും പോസിറ്റീവായിരുന്നു ഫലം. ഇദ്ദേഹത്തിനു മറ്റു രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും ഭേദപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്നും ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ അപ്പോളോ ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ആദ്യം അസുഖം സുഖപ്പെട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ നശിച്ച കോവിഡ് വൈറസുകളാണു രണ്ടാമതും രോഗം കണ്ടെത്താൻ കാരണമെന്നു വിലയിരുത്താമായിരുന്നെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ആന്റിബോഡികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതും രോഗം ബാധിക്കാമെന്നു വസന്ത് കുഞ്ച് ഫോർട്ടിസ് ആശുപത്രി സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റ് ഡോ. മുഗ്ധ തപാഠിയ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ആദ്യം കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയ പരിശോധന തെറ്റായിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.

ആദ്യം രോഗലക്ഷണമൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. സുഹൃത്തിനു കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നു ഇദ്ദേഹവും ആശുപത്രിയിലെത്തി പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാകുകയായിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസം മുൻപു രോഗം സുഖപ്പെട്ടു തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുറാവു ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിനും വീണ്ടും കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ‘ഡെഡ് വൈറസുകൾ’ കാരണമാകാം വീണ്ടും രോഗം കണ്ടെത്തിയതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: Delhi Cop Tests Positive For COVID-19 Again, Nearly 2 Months After Recovering