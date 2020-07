നാല് വർഷത്തിനിടെ അഞ്ച് മക്കളെ കൊന്നു; ഹരിയാനയിൽ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ

ചണ്ഡീഗഡ്∙ നാല് വർഷത്തിനിടെ അഞ്ച് മക്കളെ കൊന്ന കേസിൽ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഹരിയാന ജിന്ദ് ജില്ലയിലെ സഫിദോൻ ഗ്രാമത്തിലെ ജുമ്മ (38) എന്നയാളാണ് പൊലീസ് പിടിയിലായത്. ഇതിൽ രണ്ടു കുട്ടികളെ പ്രതി അടുത്തിടെയാണു കൊന്നതെന്നും ഒരു മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയ പ്രതി ഭാര്യ ആറാമത്തെ കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിച്ച കാര്യവും പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു.

ജൂലൈ 20ന് ദി‍ദ്‍വാര ഗ്രാമത്തിലെ പ്രതിയുടെ വീടിന് സമീപത്തെ കനാലിൽനിന്നാണ് 11,7 വയസ്സുള്ള രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടികളെ കാണാനില്ലെന്നു പറഞ്ഞു യുവാവ് തന്നെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി അഞ്ച് ദിവസത്തിനു ശേഷമാണു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. അന്വേഷണത്തിനിടെ ജുമ്മ പലതവണ മൊഴിമാറ്റിയതാണ് പൊലീസിൽ സംശയത്തിനിടയാക്കിയത്. രണ്ട് കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെട്ടതില്‍ മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്നു കരുതി ജുമ്മയെ അന്വേഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പൊലീസ് കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല. വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത് കൂടി അന്വേഷണത്തിൽ ഇടപെട്ടതോടെ കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കാര്യം പിതാവു തന്നെ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

രണ്ടു കുട്ടികള്‍ക്കും മയക്കു മരുന്ന് നൽകിയ ശേഷം കനാലിൽ എറിയുകയായിരുന്നെന്ന് ഇയാൾ കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി എഎസ്പി അജിത് സിങ് ഷെഖാവത്ത് പറഞ്ഞു. കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 11 വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള ജുമ്മയുടെ മൂന്ന് കുട്ടികളും മുൻപ് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചെന്നും മകൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ മരിച്ചെന്നും മറ്റൊരു മകൻ ചർദ്ദിച്ചശേഷം മരിച്ചെന്നുമാണ് ഇയാൾ അയൽവാസികളോടു പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഭാര്യയ്ക്കും ഇയാൾ ലഹരിമരുന്ന് നൽകിയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കൊലപാതകങ്ങളുടെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.



