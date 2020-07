കോവിഡിൽ വലഞ്ഞ് വായ്പ തേടി ബാങ്കിൽ; ചായക്കടക്കാരന് കിട്ടിയത് 50 കോടിയുടെ ഷോക്ക്

ചണ്ഡീഗഡ്∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ചായ വിൽപ്പനക്കാരന് ഇരട്ടി പ്രഹരം നൽകി ബാങ്ക്. ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്രയിൽ വഴയരികിൽ ചായക്കട നടത്തുന്ന രാജ്‌കുമാറിനെയാണ് 50 കോടിയുടെ ലോണിന് ഉടമയാക്കി ബാങ്കുകാർ ഞെട്ടിച്ചത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം കാരണം കച്ചവടം മോശമായതിനാൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വ്യാപാരം തുടങ്ങാനാണ് രാജ്‌കുമാർ ബാങ്കിൽ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാനായി എത്തിയത്. എന്നാൽ ലോണിനുള്ള അപേക്ഷ ബാങ്ക് നിരസിച്ചു. അപേക്ഷ നിരസിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് രാജ്കുമാറിനെ ഞെട്ടിച്ചത്. 50 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ രാജ്കുമാർ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടെന്നും അത് അടയ്ക്കാതെ പുതിയ ലോൺ തരാനാകില്ലെന്നുമാണ് ബാങ്ക് കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.



എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു ലോണിനെ കുറിച്ച് തനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലെന്നാണ് രാജ്കുമാർ പറയുന്നത്. ‘കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് എന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമായതിനാലാണ് ഞാൻ ലോണിന് അപേക്ഷ നൽകിയത്. എന്നാൽ എനിക്ക് 50 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ തിരിച്ചടവ് ഉണ്ടെന്നാണ് ബാങ്ക് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഇത്രയും തുക ലോൺ എടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആരാണ് എന്റെ പേരിൽ ഇതു ചെയ്തത്, എപ്പോഴാണ്..ഒന്നും അറിയില്ല’– രാജ്കുമാർ പറഞ്ഞു.



വഴിയരികിൽ ചായ വിൽക്കുന്നതാണ് രാജ്കുമാറിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഏക വരുമാനമാർഗം. എന്നാൽ മഹാമാരിക്കാലത്ത് കച്ചവടം മോശമായതിനാൽ പുതിയ കച്ചവടം തുടങ്ങാനായാണ് രാജ്കുമാർ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പോയത്. ആധാർ കാർഡും മറ്റു രേഖകളും നൽകാൻ ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വലിയ ബാധ്യതയുടെ കാര്യം ഇയാൾ അറിയുന്നത് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ആരാണ് തന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും തുക വായ്പ എടുത്തതെന്നും ഈ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരുമോയെന്നുമുള്ള ആശങ്കയിലാണ് ഇയാൾ.



English Summary :Kurukshetra tea-seller applies for loan, bank gives him Rs 50 crore shock