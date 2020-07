തിരുവനന്തപുരം∙സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ വേണ്ടെന്നു സർവകക്ഷിയോഗം. ലോക്ഡൗണിലേക്കു പോയാൽ വിഷമകരമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നു യോഗത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ക്ലസ്റ്ററുകളിലെ നിയന്ത്രണം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നു യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നു. ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കണം. യോഗത്തിലെ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘ഇപ്പോൾ ലോക്ഡൗണിലേക്കു പോകില്ല. ഈയാഴ്ച എന്തായാലും ലോക്ഡൗൺ ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടമുണ്ടായാൽ അപ്പോൾ ആലോചിക്കും. രോഗമുക്തരാകുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു. രോഗികളുടെ എണ്ണം മുൻ ദിവസത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞതും ആശ്വാസകരമാണ്’–മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കക്ഷിനേതാക്കൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതായും എല്ലാവരും സഹകരണം അറിയിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ക്രിയാത്മകമായ നിർദേശങ്ങള്‍ കക്ഷിനേതാക്കൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു. അക്കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു നടപടിയെടുക്കും. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനു തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനു സർക്കാരിനൊപ്പം മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സഹകരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു ഫണ്ട് പ്രശ്നമാകില്ല. പരിശോധനകൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നു യോഗത്തിൽ ചിലർ ചൂണ്ടികാണിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പരിഹാര നടപടികൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.



