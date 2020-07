എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരുന്ന രോഗി മരിച്ചു

കൊച്ചി∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആലുവ എടത്തല എവർഗ്രീൻ നഗർ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ ബൈഹക്കി (59) ആണ് മരിച്ചത്. ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചു ഗുരുതര നിലയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിക്കായിരുന്നു അന്ത്യം.

പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി, ടോസിലീസുമാബ് തുടങ്ങിയ ചികിത്സകൾ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും രോഗം ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്നു മരിക്കുകയായിരുന്നു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 69 പേർക്കാണ് വെള്ളിയാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 61 പേർക്കും സമ്പർക്കം വഴിയാണ്. 151 പേർ രോഗമുക്തി നേടി.

ഇന്ന് നാല് പേർ കൂടി മരിച്ചതായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ചിറയിൻ കീഴ് സ്വദേശി മുരുകൻ (46), കാസർകോട് സ്വദേശി ഖയറുന്നീസ (48), കാസർകോട് ചിറ്റാരി സ്വദേശി മാധവൻ (68), ആലപ്പുഴ കലവൂർ സ്വദേശി മറിയാമ്മ (85) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

