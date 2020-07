തിരുവനന്തപുരം∙ ആറ്റിങ്ങലില്‍ ഹോം ക്വാറന്‍റീനില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. വലിയകുന്ന് ദാവൂദ് മൻസിലിൽ സുൽഫിക്കർ ദാവൂദ്(42)നെയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. വീട്ടിനുള്ളില്‍നിന്നു ദുര്‍ഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നു നാട്ടുകാര്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ഒരു മാസം മുൻപ് ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ സുൽഫിക്കർ ഹോം ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. പൊലീസെത്തി മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഭാര്യ മാജിദ ബീവി. മക്കൾ സുഹാന, സുനൈന, നാദിർഷ.

