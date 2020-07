ബെയ്ജിങ് ∙ ചൈനയില്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിന്‍പിങ്ങിനെതിരെ നാവുയര്‍ത്തിയാല്‍ ഏതു വമ്പനായാലും കുടുങ്ങും. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ ഷീ ചിന്‍പിങ്ങിനെ വിമര്‍ശിച്ച പ്രമുഖ നേതാവ് റെന്‍ ഷിക്യാങ് ആണ് ഈ നിരയിലെ ഒടുവിലത്തെ ഇര. സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുടെ മുന്‍ ചെയര്‍മാനായ റെന്നിനെ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നു പുറത്താക്കി. റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് വമ്പനായ റെന്നിനെ അഴിമതിക്കേസില്‍ വിചാരണ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതായും പാര്‍ട്ടിവൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

സര്‍ക്കാരിന്റെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിനിടെ ഫെബ്രുവരിയില്‍ റെന്‍, ഷീ ചിന്‍ പിങ്ങിനെ ‘കോമാളി’ എന്നു വിളിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ സെന്‍സര്‍ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം സംസാരിച്ചിരുന്ന റെന്നിനെ മാര്‍ച്ച് മുതല്‍ കാണാനില്ലെന്ന് സുഹൃത്തുക്കള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു്

കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിന് റെന്നിനെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്ന് ബെയ്ജിങ് മുനിസിപ്പല്‍ അഴിമതിവിരുദ്ധ വിഭാഗം പിന്നീട് അറിയിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് റെന്നിനെ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്നു പുറത്താക്കിയെന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് നോട്ടിസ് പുറത്തുവന്നത്.

നിര്‍ണായകവിഷയങ്ങളില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ രാജ്യത്തിന്റെയും പാര്‍ട്ടിയുടെയും പ്രതിച്ഛായ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് റെന്‍ നടത്തുന്നതെന്നു നോട്ടിസില്‍ പറയുന്നു. ഔദ്യോഗിക ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി റെന്‍ അനധികൃതമായി വന്‍ ലാഭം നേടിയെന്നും അത്തരത്തില്‍ നേടിയ സ്വത്തുക്കള്‍ കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും അറിയിപ്പുണ്ട്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ ചൈനയില്‍ എതിര്‍ശബ്ദമുയര്‍ത്തിയ പലരെയും കാണാതാകുന്നതായി വാര്‍ത്തയുണ്ടായിരുന്നു. നിരവധി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകരെയും ജയിലില്‍ അടച്ചു. വൈറസ് വ്യാപനം ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ ഷീ ചിന്‍പിങ് സര്‍ക്കാരിനു വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചവരാണ് അഴിക്കുള്ളിലായത്.

English Summary: Xi Jinping's critic expelled from China's Communist Party to be prosecuted on corruption charges