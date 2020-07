പാക്കിസ്ഥാൻ ഇനി ചൈനയുടെ ജൈവായുധ പരീക്ഷണശാല; ഇന്ത്യയ്ക്കും ഭീഷണി

ബെയ്ജിങ് ∙ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാശ്ചാത്യ എതിരാളികൾക്കുമെതിരെ പ്രതിരോധനടപടികൾ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും മൂന്നുവർഷത്തെ രഹസ്യ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ജൈവായുധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അത്യന്തം അപകടകാരിയായ ആന്ത്രാക്സ് ജൈവായുധം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ ഗവേഷണ പദ്ധതികളും ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുമെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ വാർത്താ വെബ്സൈറ്റായ ക്ലാസോണിനെ ഉദ്ധരിച്ച് എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് ബാങ്ക് എന്നാണ് ചൈന സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. കോവിഡ്–19 മഹാമാരിക്കു കാരണമായ കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതും ചൈനയിൽനിന്നാണ്. വുഹാനിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽനിന്നാണ് വൈറസ് പുറത്തുവന്നതെന്ന ആരോപണം യുഎസ് ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇതേ ലാബിൽത്തന്നെ പാക്ക് കരാറിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജൈവായുധ ഗവേഷണവും നടക്കുമെന്നാണ് ക്ലാസോണിന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

പണമിറക്കുന്നത് ചൈന

പാക്കിസ്ഥാന്റെ പ്രതിരോധ, ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതികവിദ്യാ വിഭാഗവും (ഡിഇഎസ്ടിഒ) വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയുമാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പുറമേനിന്നുനോക്കുമ്പോൾ സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണമാണ് ഈ ‘സഹകരണം’ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ കൃത്യമായ അജൻഡയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും ചൈനയാണ് വഹിക്കുന്നത്. ചൈനയ്ക്കു പുറത്ത് പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ഇത്തരം ജൈവയുദ്ധമുറകൾ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കാനും ഈ ഇടപാടിലൂടെ ചൈനയ്ക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇടപാടിന്റെ രഹസ്യാത്മകതയാണ് സംശയമുയർത്തുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിൽ വിനാശകരമായ പത്തോജനുകളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യ കേന്ദ്രമുണ്ട്. നിരവധി ഗവേഷണങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ആന്ത്രാക്സ് പോലുള്ളവ ഇവിടെ പരീക്ഷണവിധേയമാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.

ആന്ത്രാക്സിനു (ബാസില്ലസ് ആന്ത്രാസിസ്) സമാനമായ ബാസില്ലസ് തുറിൻജിയെൻസിസ് (ബിടി) എന്നതിനെ കൃത്യമായി വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായെന്നും ഇതിന്റെ സോയിൽ സാംപിൾ ടെസ്റ്റുകൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്നുമാണ് ക്ലാസോൺ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ‘ബിടിയും ജൈവായുധമായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്ന ആന്ത്രാക്സും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ സാമ്യമുണ്ട്. ബാക്ടീരിയകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ അറിവുവച്ച് ഇവയെ ജൈവായുധമാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്’ – വിഷയം അടുത്തറിയാവുന്ന ചിലരെ ഉദ്ധരിച്ച് ക്ലാസോൺ പറയുന്നു.

ബിടിയുടെ റിയേജന്റ്സിനെ പാക്കിസ്ഥാനു നൽകിയത് വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലാബാണ്. മാത്രമല്ല, പത്തോജനുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ‘ദുരുപയോഗിക്കാമെന്നും’ ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സും സംബന്ധിച്ച പരിശീലനം പാക്കിസ്ഥാനി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വുഹാൻ ലാബ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്വന്തമായി വൈറസ് ഡേറ്റാബേസ് വികസിപ്പിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാനെ സഹായിക്കാനാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്കും വെല്ലുവിളി

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ തന്നെവേണം ഇന്ത്യയും കാണേണ്ടതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനെ ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നിലയിലാക്കുകയാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നേരത്തേ പലപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽത്തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം ഇന്ത്യയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയാണ്.

മാത്രമല്ല, ജൈവായുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സ്വന്തം ഭൂപ്രദേശത്തിനു വെളിയിൽ – പാക്കിസ്ഥാനിൽ – പരീക്ഷിക്കാനുള്ള അനുമതിയും ഈ കരാറിലൂടെ ചൈന നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം ജനതയെ പരീക്ഷണ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും. പതിയെ പാക്കിസ്ഥാനെ തങ്ങളുടെ വിനാശകരമായ ബയോ കെമിക്കൽ ഗവേഷണ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രമാക്കുകയും അതുവഴി സ്വന്തം ഭൂപ്രദേശത്തെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിനിർത്തുകയുമാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

എബോള വൈറസിനു സമാനമായ ക്രിമിയൻ – കോംഗോ ഹെമറേജിക് ഫീവർ വൈറസിനുമേൽ (സിസിഎച്ച്എഫ്‌വി) ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ഗവേഷണങ്ങൾ നേരത്തേതന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ബയോ–സേഫ്റ്റി ലെവൽ – 4 രോഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ലൈസൻസ് പോലുമില്ലാത്ത ലബോറട്ടറികളിലാണ് സിസിഎച്ച്എഫ്‌വി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന അത്യന്തം ഗൗരവകരമായ ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു.

