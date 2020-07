‘വിമാനയാത്രക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപേ ക്വാറന്റീൻ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കണം’

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന വിമാന യാത്രക്കാർ 14 ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ എവിടെയാണ് കഴിയുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണമെന്ന് നിർദേശം. യുഎസ്, ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നവർക്ക് (ബൈലാറ്ററൽ എയർ ബബിൾസ്) ഇത്തരത്തിലൊരു നിബന്ധന വയ്ക്കുന്നകാര്യം പരിഗണിക്കുകയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 7 ദിവസം പെയ്ഡ് ക്വാറന്റീനും പിന്നീട് 7 ദിവസം ഹോം ക്വാറന്റീനും നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഓൺലൈനായിത്തന്നെ ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരം വച്ച് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും യാത്രക്കാരെ എങ്ങനെ സജ്ജീകരിക്കണമെന്നതിന്റെ മുന്നൊരുക്കം നടത്താനാകും. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിലിറങ്ങി നിരവധി ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിച്ചുവരുമ്പോൾ കാലതാമസമെടുക്കാറുണ്ട്. ഇതൊഴിവാക്കാൻ ഓൺലൈനായി ഫോം പൂരിപ്പിച്ചുനൽകാം.

വ്യാഴാഴ്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അയജ് ഭല്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതാധികാര യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുത്തത്. എല്ലാ യാത്രക്കാരും നിർബന്ധമായി ആരോഗ്യ ചെക്കപ് നടത്തണം. പ്രാഥമികമായി തെർമൽ സ്ക്രീനിങ്ങും പിന്നീട് വിമാനത്താവള അധികൃതർ നടത്തുന്ന സ്ക്രീനിങ്ങിനും വിധേയരാകണം. ഏതു വിമാനത്താവളത്തിലാണോ ഇവർ ഇറങ്ങുന്നത്, അവിടുത്തെ അധികൃതർ നടത്തുന്ന സ്ക്രീനിങ്ങിനും വിധേയരാകണം.

ഇന്ത്യയിലെത്തി ആദ്യ ദിവസംതന്നെ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിക്കണം. ഇതിൽ ഒഴിവു വേണ്ടവർ വിമാനത്താവളത്തിനകത്തുവച്ചുതന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് ഇതുസംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കണം. ഇനി പോകേണ്ടത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കാണെങ്കിൽ ക്വാറന്റീനിന് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കണമെന്നും നിർദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നു.

English Summary: COVID-19: Passengers To Give Quarantine Details Before Arrival In India

കോവിഡിനെതിരെ വേണ്ടത് കരുതലും ജാഗ്രതയും: അത്യാവശ്യത്തിനു മാത്രം വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാം. പൊതുവിടങ്ങളിൽ രണ്ടു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കാം, മാസ്കും കൈ കഴുകലും ശീലമാക്കാം, മഹാമാരിയെ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കാം. ആരോഗ്യസംബന്ധമായ സഹായങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ദിശ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1056 ൽ ബന്ധപ്പെടാം.