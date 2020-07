‘ഇത് കഞ്ചാവ് പിടിത്തമല്ല; പാവപ്പെട്ടവന്റെ കോഴിഫാം പൂട്ടിക്കുന്നതാണ്’

തിരുവനന്തപുരം ∙ എറണാകുളം തൈക്കൂടത്ത് മാംസസംസ്‌കരണ സംരംഭം അധികൃതര്‍ അടച്ചുപൂട്ടിച്ചെന്നു സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി പ്രചരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതായി വ്യവസായ വകുപ്പ്. മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ നിക്ഷേപം തുടങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ നിയമപ്രകാരം ആരംഭിച്ച യൂണിറ്റാണിത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി യുക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ എറണാകുളം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ജനറല്‍ മാനേജരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഉടന്‍ തന്നെ ആവശ്യമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നും വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ആരെങ്കിലും അനാവശ്യ ഇടപെടല്‍ നടത്തിയതായി ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടാല്‍ കര്‍ശന നടപടി ഉണ്ടാകും. സംരംഭകര്‍ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും സഹായവും നല്‍കുകയാണ് ഈ സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. നിക്ഷേപ നടപടികള്‍ ലളിതവും അതിവേഗവുമാക്കിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ വ്യവസായ ഭദ്രതാ പാക്കേജ് ഉള്‍പ്പെടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സംരംഭകര്‍ക്ക് എന്തു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ടു സമീപിക്കാം. എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കുമെന്നും വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. തൈക്കൂടത്തെ മാംസസംസ്കരണ കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടാൻ പൊലീസ് എത്തുന്നതിന്റെയും അതിനെതിരെ ഉടമസ്ഥർ പ്രതികരിക്കുന്നതിന്റെയും വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്.



‘ഇത് കഞ്ചാവ് പിടിക്കുന്നതല്ല. കേരള സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് പാവപ്പെട്ടവൻ നടത്തുന്ന കോഴിഫാം പണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും 6000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ വൈറ്റില ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ സുധീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂട്ടിക്കുന്നു’ എന്ന കാപ്ഷനോടെയാണു വിഡിയോ വൻതോതിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന് ലൈസൻസില്ലെന്ന് കോർപറേഷൻ സെക്രട്ടറി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടിയെടുക്കുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്. വിഡിയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെടുക്കാൻ വ്യവസായ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്.



English Summary: Industry department order for enquiry of video which spread in social media