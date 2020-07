തടവുചാടിയ പ്രതിയുടെ സമ്പർക്കപട്ടിക അതിസങ്കീർണം: കുഴങ്ങി അധികൃതർ

കണ്ണൂർ∙ കോവിഡ് ചികില്‍സയിലിരിക്കെ തടവുചാടിയ മോഷണക്കേസ് പ്രതിയുടെ സമ്പര്‍ക്കപട്ടിക സങ്കീര്‍ണമാകും. നാലു മണിക്കൂറിലേറെ പൊലീസിനെ കുഴക്കിയ പ്രതി കാല്‍നടയായും ബസിലും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു.

കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ കണ്ണൂര്‍ അ‍ഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് തടവുചാടിയ കവര്‍ച്ച കേസ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയിരുന്നു. രക്ഷപെട്ട് നാലു മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് ഇരിട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡില്‍ നിന്ന് ഇയാളെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിനു മുന്നില്‍ ഇരിക്കുന്നതു കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ ലോട്ടറി വില്‍പനക്കാരന്‍ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.



അഞ്ചരക്കണ്ടിയില്‍ നിന്ന് മട്ടന്നൂരിലേക്ക് ബസില്‍ വന്ന്, ഇരിട്ടി ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ടു കിലോമീറ്റര്‍ നടന്നെന്നാണ് ഇയാള്‍ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് ഇരുചക്രവാഹനം കൈ കാണിച്ച് നിര്‍ത്തി അമ്പത് രൂപ വാങ്ങുകയും മറ്റൊരു ബസില്‍ ഇരിട്ടിയിലേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. പ്രതിയെ തലശേരി ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ കോവിഡ് ചികിത്സ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.



പിടിയിലായ പ്രതി

English Summary : The route map of escaped prisoner is complicated