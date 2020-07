ഡ്രോൺ കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇളവുമായി യുഎസ്; ഇന്ത്യയ്ക്കു നേട്ടം

വാഷിങ്ടൻ ∙ സുഹൃദ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കു ഡ്രോൺ (ആളില്ലാ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ) കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസിലെ ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം. പുതിയ നയപ്രകാരം മണിക്കൂറിൽ 800 കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ മിസൈൽ ടെക്നോളജി കൺട്രോൾ റെജിമിന് (എംടിസിആർ) വിധേയമായിരിക്കില്ല. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെ നിര്‍മാണവും വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ് എംടിസിആർ. ഇതുപ്രകാരം 35 രാജ്യങ്ങളുമായി മാത്രമാണു യുഎസിന് ആയുധക്കച്ചവടം നടത്താൻ സാധിക്കുക.

കരാറിൽ ഇളവു വരുത്തുന്നതോടെ ചൈനീസ് ഡ്രോണുകൾ കൂടുതലായി വാങ്ങുന്ന സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഈജിപ്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ യുഎസിനു ‍ഡ്രോൺ കയറ്റിയയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പാക്കിസ്ഥാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളും ചൈനയിൽനിന്നാണു ഡ്രോണുകള്‍ വാങ്ങുന്നത്. എം‌ടി‌സി‌ആർ മാർഗനിർ‌ദേശങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പുതിയ നടപടി യു‌എസിന്റെ പങ്കാളികളുടെ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ ദേശസുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു വൈറ്റ് ഹൗസ് സെക്രട്ടറി കെയ്‌ലി മക്നാനി പറഞ്ഞു. ഡ്രോൺ വ്യാവസായം വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെ യുഎസിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും മെച്ചപ്പെടും.

നയംമാറ്റം എംടിസിആർ കരാറുകൾ നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയെ കൂടുതൽ നവീകരിക്കുമെന്നു രാഷ്ട്രീയ, സൈനിക കാര്യങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ക്ലാർക്ക് കൂപ്പർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു. യുഎസിന്റെ സഖ്യകക്ഷികളുടെ അടിയന്തര സുരക്ഷ, വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ഇതു സഹായകമാകും. ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ, ഹൈപ്പർസോണിക് ഏരിയൽ വാഹനങ്ങൾ, നൂതന ആളില്ലാ കോംപാക്ട് ഏരിയൽ വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന വേഗമുള്ളവ പുതിയ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കില്ലെന്നും കൂപ്പർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇറാനിലേക്കും ഉത്തര കൊറിയയിലേക്കും നൂതന മിസൈൽ സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തുന്നതു തടയാനുള്ള യുഎസ് നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണു പുതിയ നടപടിയെന്നാണു നിഗമനം. നിലവിൽ ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമാണു യുഎസ് നിർമാതാക്കളിൽനിന്നു വലുതും സായുധവുമായ ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാൻ അനുമതി. യുഎസ് നിലപാട് ഇന്ത്യയ്ക്കു നേട്ടമാകുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. സായുധ ഡ്രോണുകളും അവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള വാതിലാണു ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിൽ തുറക്കുന്നതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

English Summary: US eases export restrictions on unmanned drones, India to benefit