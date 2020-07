കോവിഡ്: കുറഞ്ഞ മരണനിരക്കിനിടയിലും ആശങ്ക, ആകെ മരണത്തിൽ 68% പ്രായമായവർ

കോട്ടയം∙ 2020 ഏപ്രിൽ അവസാന ആഴ്ച – കോവിഡ് ലോക്‌‍ഡൗണിൽ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരളം വീണ്ടും സജീവമാകാനൊരുങ്ങുന്നതിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായിരുന്നു. ആയിടയ്ക്കാണ് അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ സഹായത്താൽ വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ വിവരശേഖരണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടെത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ 60നു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 42.49 ലക്ഷം പേരിൽ 11% പേരും അതീവ കരുതൽ വേണ്ടവരാണെന്നായിരുന്നു അത്. റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ കാര്യമായിത്തന്നെയെടുത്തു, റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് ഫലപ്രദമായോ? ഡേറ്റകളിലൂടെ ഒരന്വേഷണം.

കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജനുവരി 30നായിരുന്നു. ആദ്യ കോവിഡ് മരണമാകട്ടെ മാർച്ച് 28നും. വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയ എറണാകുളം സ്വദേശി(69)യായിരുന്നു മരിച്ചത്. ആ സമയം കേരളത്തിലെ ആകെ കോവിഡ് കേസ് 182 മാത്രം. ജൂലൈ 26ന് സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് കേസുകൾ 19,025ൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ കണക്കിൽ ആകെ മരണം 61 (അനൗദ്യോഗികമായി 68).

കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് മരണനിരക്കാകട്ടെ നിലവിൽ 0.32 ശതമാനവും. നമ്മുടെ തൊട്ടയൽപ്പക്കമായ തമിഴ്നാട്ടിലേത് 1.65 ശതമാനവും ഇന്ത്യയുടേത് 2.37 ശതമാനവുമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങളുമെടുത്താൽ അതിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തും കേരളമാണ്. ഗുജറാത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണനിരക്ക്– 4.21%.

കേരളത്തിൽ മാർച്ചിൽ 238 പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോൾ മരിച്ചത് 2 പേർ മാത്രം. ഏപ്രിലിൽ 256 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു, മരണം ഒന്നു മാത്രം. മേയിൽ 772 പേർക്ക് കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, മരണം എട്ടായി. മേയിലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മരണനിരക്ക്– 1.04%. ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണം സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ മാസങ്ങളിൽ ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ കണക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പൊതുവെ മരണനിരക്ക് കുറവാണ്.

ജൂണിൽ കോവിഡ് ബാധിതർ 3172, മരണം 15. മരണനിരക്ക് 0.47%. ജൂലൈയിൽ ഇതുവരെ 14,583 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്– മരണസംഖ്യ 36. അതായത് ഈ മാസം മരണനിരക്ക് 0.24% മാത്രം. ഇതുവരെയുള്ള മാസങ്ങളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് രോഗം പടരുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ മരണനിരക്ക് കുറച്ചു നിർത്താനായി എന്നതാണ് കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പിനും ആശ്വാസം പകരുന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ പ്രായം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കണക്കുകൾ അൽപം ആശങ്ക പകരുന്നതാണ്.

വയോജനങ്ങളെയും രോഗികളെയും പൂർണമായി ക്വാറന്റീനിലാക്കുകയും രോഗവ്യാപന സാധ്യത കുറഞ്ഞ, ആരോഗ്യമുള്ള യുവതീയുവാക്കളെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു റിവേഴ്‌സ് ക്വാറന്റീൻ. ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരിൽ 49 ശതമാനവും 20നും 40 വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ളവരാണ്. 60 വയസ്സിനു മുകളിൽ ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചത് 992 പേർക്കു മാത്രം– അതായത് ആകെ രോഗികളിൽ 6.98%.

എന്നാൽ മരണനിരക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീനിൽ പാളിച്ച സംഭവിച്ചോയെന്നു സംശയിക്കേണ്ടി വരും. കേരളത്തിൽ ജൂലൈ 26 വരെ 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരാണ് ഏറ്റവുമധികം മരിച്ചിരിക്കുന്നത് – 42 പേർ. 11-19 പ്രായത്തിനിടയിലുള്ളവരും 90 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരും ഇതുവരെ കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചിട്ടില്ല. ആകെ മരിച്ചവരിൽ 35.59 ശതമാനവും 60–69 വയസ്സുള്ളവരാണ്. മരിച്ചവരിൽ 29.5% 70–79 വയസ്സുള്ളവരും. 60 വയസ്സിനു മുകളിൽ മരിച്ചവരുടെ ആകെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അത് 68.85% വരും.

മരിച്ചവരിൽ 37.29 ശതമാനവും കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ്. 22.03% പേർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള യാത്രാചരിത്രവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സർക്കാർ കണക്കിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചതാകട്ടെ 5.08% പേരും. എന്നാൽ ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളാണ് മരിച്ചവരിൽ 35.59 ശതമാനവുമെന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്.

60–69 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മരിച്ചവരിൽ ഏഴു പേർ കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ്. രണ്ട് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും രോഗം ബാധിച്ചു. ആറു പേർക്ക് യാത്രാ ചരിത്രമില്ല. മറ്റ് ആറു പേരുടെ ഉറവിടവും വ്യക്തമല്ല. 60–79 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവരിൽ ഉറവിടമറിയാത്ത കോവിഡ് മരണങ്ങള്‍ വർധിക്കുന്നതും തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നെത്തി മരിച്ചത് ഒരാൾ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാ കേസുകളുടെയും ഉറവിടം വ്യക്തവുമല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീൻ ഇനിയും ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഉയരുന്നത്.

കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച 61ൽ 47 പേർക്കും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തെ വയോജനങ്ങളിൽ 10% പേർ കാൻസർ, ഹൃദ്രോഗ, വൃക്കരോഗ ചികിത്സയിലുള്ളവരാണ്. പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയുള്ളവരും ഏറെ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീൻ നടപ്പാക്കിയത്.

വയോജനങ്ങളിൽ 59% പേർ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിനു സ്ഥിരമായി മരുന്നു കഴിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഇവർക്ക് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീൻ ഉറപ്പാക്കിയായിരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം. മേയ് ഏഴിന് പ്രവാസികൾ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലേക്കു വന്നു തുടങ്ങിയതോടെ മൂന്നാം ഘട്ട റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീൻ കർശനമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ സമൂഹവ്യാപനം ശക്തമായതോടെ അതീവ കർശനമായാണ് 65 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്കും ശിശുക്കള്‍ക്കും കുട്ടികൾക്കും നിലവിൽ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീൻ ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ആരാധനാലയങ്ങളിലും ഇവരെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി വയോജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചാണ് വയോജനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. അതിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. പ്രവാസികൾ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ, വയോജനങ്ങളുള്ള വീടുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവരെ ക്വാറന്റീനിലാക്കാതിരിക്കാൻ അധികൃതർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണ്ട വയോജനങ്ങൾക്കായി ശുചിമുറിയോടു കൂടിയ മുറിയും അവർ വീട്ടിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കി. ഇക്കാര്യം കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനായി കോവിഡ് ജാഗ്രത സമിതികൾക്കും രൂപംനൽകി.

വാർഡ് മെംബർ, ആശ വർക്കർമാർ, യുവജനങ്ങളടങ്ങിയ ‘സന്നദ്ധം’ വൊളന്റിയർ സംഘം, കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ, പൊലീസ് തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു സമിതി. വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കുന്നെന്നു തോന്നിയ വയോജനങ്ങൾക്കായി കൗൺസലിങ് സൗകര്യങ്ങളും പാലിയേറ്റിവ് കെയർ/ആശ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഗൃഹസന്ദർശനവും നടപ്പാക്കി. ഇത്തരത്തിൽ പുറംലോകവുമായി വയോജനങ്ങൾ ‘മിനിമം’ ബന്ധം മാത്രം സ്ഥാപിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റീന്. അതുവഴി ആശുപത്രികളിലേക്കുള്ള അവരുടെ വരവ് കുറയ്ക്കാനുമായി.

ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കേരളം മൂന്നു പേരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് ജൂലൈ 12ന് മുങ്ങിമരിച്ച വ്യക്തിക്കും കോട്ടയത്തു മരിച്ച തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിക്കും തുടർപരിശോധനയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും മരണകാരണം കോവിഡ് അല്ലാത്തതിനാലാണ് പട്ടികയിൽ ചേർക്കാത്തത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ജൂലൈ 21ന് മരിച്ചതും കേരളത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ 11ന് പരിയാരം മെഡി. കോളജിൽ അന്തരിച്ച മാഹി സ്വദേശിയെയും കേരളം കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ കണക്കിലാണ്.

പ്രതിദിന മരണ കണക്കുകളിൽ പലതും വൈകിയാണ് സർക്കാർ പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നതെന്ന പരാതിയുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ ഏറിയിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 26ലെ അനൗദ്യോഗിക കണക്കു പ്രകാരം കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും കോവിഡ് മരണങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സമൂഹവ്യാപനം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഉറവിടം അറിയാത്ത കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും നിലവിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത സർക്കാരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതിദിന വാർത്താസമ്മേളനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Updation: ജൂലൈ 27ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനു പിന്നാലെ കേരളത്തിൽ അതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച 61ൽ 39 പേരും സമ്പർക്കം വഴി രോഗബാധിതരായതാണെന്ന് വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 21 പേർ പുറത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ്. ഒരാളുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമായിരുന്നില്ല (കേരള സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റിലെ ഡേറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയിരുന്നത്)

English Summary: Covid death rate in Kerala among the lowest in India, but Coronavirus mainly kills old people