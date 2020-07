ജപ്പാൻ തീരം തൊടുന്ന ‘പ്രേത ബോട്ടു’കൾക്കു പിന്നിലാര്? ദുരൂഹത, ചൈനയും പ്രതിക്കൂട്ടിൽ

സോൾ∙ ജപ്പാൻ തീരത്തേക്ക് ജീവസാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഉത്തര കൊറിയൻ ബോട്ടുകളുടെ വരവു തുടരുന്നു. പിന്നിട്ട വർഷം മാത്രം ഇത്തരത്തിൽ 150 ലേറെ മരബോട്ടുകളാണ് ജപ്പാൻ തീരത്തടിഞ്ഞത്. രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ തീരത്തടിഞ്ഞ ഈ ബോട്ടുകളിൽ അൻപതോളം ഉത്തര കൊറിയൻ സ്വദേശികളുടെ മൃതശരീര ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

‘തലയില്ലാത്ത ഉടലുകളുമായി’ ജപ്പാൻ തീരത്തടിയുന്ന ഈ ‘പ്രേത ബോട്ടു’കൾ ജീവിതസമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഉത്തര കൊറിയയിലെ മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദുസ്ഥിതി കൂടി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായാണ് വിവിധ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നത്.

കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങിയത് 2013 ൽ

2013 ലാണ് തീരത്തെത്തുന്ന ഇത്തരം ‘ഗോസ്റ്റ് ബോട്ടു’കളുടെ കണക്കെടുപ്പ് ജപ്പാൻ ആരംഭിച്ചത്. 2017 ൽ മാത്രം 104 ‘പ്രേത ബോട്ടുകൾ’ ജപ്പാന്റെ തീരം തൊട്ടു. 2019 ൽ 150 ഓളം ‘പ്രേത ബോട്ടുകൾ’ തീരത്തണഞ്ഞു. അഞ്ചു വർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ അറുന്നൂറോളം ‘പ്രേത ബോട്ടു’കളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജപ്പാൻ തീരത്തെത്തിയത്. ചുരുക്കം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം ബോട്ടുകളിൽ ജീവനോടെ ആരെയെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൃതദേഹങ്ങളോ അസ്ഥികൂടങ്ങളോ ആകും.

നവംബർ 21, 2015 ൽ ജാപ്പനീസ് തീരത്തടിഞ്ഞ ഉത്തരകൊറിയൻ ബോട്ട് ജാപ്പനീസ് അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്യുന്നു (ഫയൽ ചിത്രം)

നൂറുകണക്കിനു ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ജപ്പാൻ തീരസംരക്ഷണ സേന ഈ ബോട്ടുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതെന്നാണ് പിന്നിട്ട ഏഴു വർഷങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ. ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ അകലെ ജപ്പാനിലെ സഡോ ദ്വീപിൽ ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്നെത്തിയെന്നു കരുതുന്ന ഒരു ബോട്ട് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ തീരസംരക്ഷണ സേന കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ നിലയിൽ ഏഴ് മൃതദേഹങ്ങളാണ് മരത്തടികൾ കൊണ്ട് അവിദഗ്ധമായി തീർത്ത ഈ ബോട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടു മൃതദേഹങ്ങൾ ഉടലും തലയും വേർപെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ജപ്പാൻ തീരത്തടിഞ്ഞ പ്രേത ബോട്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്നാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

പഠനവുമായി ഗ്ലോബർ ഫിഷിങ് വാച്ച്; പ്രതിക്കൂട്ടിൽ ചൈനയും

പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയെന്ന് ഉത്തര കൊറിയ അവകാശപ്പെടുന്ന മേഖലയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ജലയാനങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തയാറാക്കിയ ഗ്രാഫിക്‌സ്. 2017–18 കാലയളവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഗ്ലോബൽ ഫിഷിങ് വാച്ച് പുറത്തിറക്കിയത്.

‘പ്രേത യാന’ങ്ങളുടെ ഉദ്ഭവത്തിനു പിന്നിൽ ജപ്പാനുമായി മോശം നയതന്ത്രബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ഉത്തര കൊറിയയാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ മൃതദേഹങ്ങൾ തിരികെ അയയ്ക്കാനോ നടപടിയെടുക്കാനോ ജപ്പാൻ മുതിരാറില്ല. അവ ജപ്പാന്‍ തീരത്ത് തന്നെ സംസ്കരിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ എൻബിസി ന്യൂസും ഗ്ലോബർ ഫിഷിങ് വാച്ചും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ച് ഉത്തര കൊറിയയെ പോലെ തന്നെ ചൈനയും പ്രതിസ്ഥാനത്താണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം പ്രേതബോട്ടുകൾ ജാപ്പനീസ് തീരം തൊടുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാണ് എൻബിസി ന്യൂസും ഗ്ലോബൽ ഫിഷിങ് വാച്ചും വിവിധ ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. ഉത്തര കൊറിയയും ചൈനയും തമ്മിൽ അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ചാണ് മൽസ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തര കൊറിയയുടെ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച് അത്യാധുനിക ചൈനീസ് മൽസ്യബന്ധന യാനങ്ങൾ എത്തുന്നതാണ് ഉത്തര കൊറിയയിലെ സാധാരണക്കാരായ മൽസ്യത്തൊഴിലാളികളെ വിഷമത്തിലാക്കുന്നതെന്നു എൻബിസി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

വടക്ക് കിഴക്ക് എഷ്യയിലെ 2017– 2018 കാലഘട്ടത്തിലെ മറൈൻ ട്രാഫിക് പരിശോധിച്ചാണ് എൻബിസിയും ഗ്ലോബൽ ഫിഷിങ് വാച്ചും ചൈനയുടെ ഈ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് ചൈനീസ് മൽസ്യബന്ധന കപ്പലുകളുടെയും മറ്റും കടന്നുകയറ്റം. ഉത്തര കൊറിയൻ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചുള്ള മൽസ്യബന്ധനവും രാജ്യാന്തര വിപണികളിൽ ഇവ വിറ്റഴിക്കുന്നതും ഉത്തര കൊറിയ നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രദേശത്ത് എല്ലാ നിയമങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ചൈന മൽസ്യബന്ധനം നടത്തുന്നത്.

‘കണവക്കൊയ്ത്തി’ൽ അതിർത്തി കടന്ന് ചൈന

2017 ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 900 ചൈനീസ് കപ്പലുകളും 2018 ൽ 700 ചൈനീസ് കപ്പലുകളുമാണ് ഈ മേഖലയിൽ സമുദ്രാതിർത്തി കടന്ന് മൽസ്യബന്ധനം നടത്തിയത്. ആഴക്കടൽ മൽസ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചൈനയുടെ ജലയാനങ്ങളിൽ മൂന്നിലൊന്നും ഈ മേഖലയിൽ എത്തുന്നതായി ഗ്ലോബൽ ഫിഷിങ് വാച്ചിലെ സീനിയർ ഡേറ്റ സയന്റിസ്റ്റ് ജെയൂൺ പാർക്ക് പറയുന്നു. ഈ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതും വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്നതുമായ ഒന്നാണ് കണവ.

2017– 18 കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം 1,60,000 മെടിക്ര് ടൺ കണവയാണ് ചൈന സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തത്. 440 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് 1,60,000 മെടിക്ര് ടൺ കണവയുടെ അന്നത്തെ വിപണിമൂല്യം. യുഎസ് ഉപരോധം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ചൈനയെയാണ് അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ഉത്തര കൊറിയ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ മൽസ്യബന്ധനത്തിൽ സമുദ്രാതിർത്തി കടന്ന് ചൈന നടത്തുന്ന ഈ വലവീശലിൽ ഉത്തര കൊറിയയിലെ നയതന്ത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ മൗനം പാലിക്കുകയാണ് പതിവ്.

ഈ കാലയളവിൽ ജപ്പാനിലെയും ഉത്തര കൊറിയയിലെയും ബോട്ടുകൾ ചേർന്ന് ഈ മേഖലയിൽനിന്ന് നേടിയ കണവയുടെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സമുദ്രാതിർത്തി കടന്ന് നിയമലംഘനത്തിലൂടെ ചൈന കൈവശപ്പെടുത്തിയതെന്ന് എൻബിസി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിലും പറയുന്നു.

‘ക്വോട്ട’ തികച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചയക്കും

മതിയായ മത്സ്യം സ്വന്തം തീരത്ത് ലഭ്യമാകാതെ വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ മത്സ്യത്തിനായി ഉൾക്കടലിലേക്കു പോകാൻ ഉത്തര കൊറിയയിലെ മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ നിർബന്ധിതരാകും. ഉത്തര കൊറിയ നേരിടുന്ന ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധിയാണ് ജനത്തെ കൂട്ടത്തോടെ കടലിലേക്കു തള്ളിവിടുന്ന ഒരു ഘടകം. ചാകരക്കാലത്ത് ചില ബോട്ടുകൾക്ക് സർക്കാർ ‘ക്വോട്ട’ നിശ്ചയിച്ചു നൽകാറുണ്ടെന്നും പറയുന്നത്ര മത്സ്യം കൊണ്ടു വന്നില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു കടലിലേക്കു തിരിച്ചു വിടുമെന്നും ചില രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

മതിയായ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ വഴി കാട്ടാനുള്ള ജിപിഎസ് സംവിധാനങ്ങളോ പോലുമില്ലാതെ പരമ്പരാഗത തടിബോട്ടുകളുമായാണ് പലരും കടലിലിറങ്ങുന്നത്. വഴിതെറ്റി ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തീർന്ന് പട്ടിണി കിടന്നാണ് പല മരണങ്ങളും. കിഴക്കൻ തീരത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഉത്തര കൊറിയന്‍ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു. ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് രാജ്യം വിടാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർ ഈ വഴിയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഇങ്ങനെ രാജ്യം വിടുന്നവർ പലപ്പോഴും തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ പിടിയിൽപെടും. ഇവരെ കഴുത്തുവെട്ടി കൊന്നുകളയുകയോ കടലിൽ മുക്കിക്കൊല്ലുകയോ ആണ് കിമ്മിന്റെ സേന സാധാരണ ചെയ്യുക. ഇത്തരം മൃതദേഹങ്ങളും ബോട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക പതിവാണ്. ദിവസങ്ങളോളം കടലിൽ ഉലയുന്ന ബോട്ടുകളിലെ മൃതദേഹങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് തീരം അടിയുമ്പോഴേക്കും പലതും ശരീരഭാഗങ്ങൾ വേർപെട്ട നിലയിലായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു.

