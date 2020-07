തിരുവനന്തപുരം∙ ചിറയിന്‍കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍നിന്ന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അയച്ച നൂറിലേറെ സാംപിളുകൾ ലാബുകൾ തിരിച്ചയച്ചു. പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ സംഭവിച്ച പിഴവാണ് സാംപിളുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമാകാൻ കാരണമെന്നാണ് വിവരം.

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍, രോഗിയുമായി നേരിട്ട് സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായവര്‍, ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയവര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ സാംപിളുകൾ ഉൾപ്പെടും. ലാബുകൾ നിരാകരിച്ചതോടെ സാംപിളുകള്‍ വീണ്ടും ശേഖരിക്കേണ്ടി വരും.

English Summary: Hospital Sent Samples Without Following Standards