‘രാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ സേനാംഗങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു’

ന്യൂഡൽഹി∙ കാർഗിൽ വിജയ് ദിവസത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാർഷികത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച സേനാംഗങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയും അവർക്ക് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാഭിമാനം, സമാനതകളില്ലാത്ത ധൈര്യം, ശക്തമായ നേതൃത്വം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് കാർഗിൽ വിജയ ദിവസം എന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ദുർഘടമായ പ്രദേശത്തുനിന്നും ശത്രുക്കളെ തുരത്തി അവിടെ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തിയ സേനാംഗങ്ങളുടെ അസാമാന്യ ധൈര്യത്തെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാതൃ രാജ്യത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പ് സംരക്ഷിക്കാനായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ സേനാംഗങ്ങളിൽ രാജ്യം അഭിമാനിക്കുന്നതായും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary : India is proud of heroes dedicated to protecting the country: Amit Shah