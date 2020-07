മലയാള സിനിമകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം: മാക്ട

കൊച്ചി∙കഴിഞ്ഞ 4 വർഷങ്ങളിൽ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസിനെ കുറിച്ചു എൻഫോഴ്സ്മെന്റും എൻഐഎയും അന്വേഷിക്കണമെന്നു മാക്ട ഫെഡറേഷൻ. സിനിമയിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന നിർമാതാവ് സിയാദ് കോക്കറിന്റെ നിലപാടിനോടു പൂർണമായും യോജിക്കുന്നുവെന്നും ഫെഡറേഷൻ ജന.സെക്രട്ടറി ബൈജു കൊട്ടാരക്കര പറഞ്ഞു.

മലയാള സിനിമയിൽ ഹവാല പണമുണ്ടെന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞതു ഫെഡറേഷനാണ്. അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ പണം മുടക്കിയെന്നു പറയുന്ന 4 സിനിമകളുടെയും പിന്നിൽ ആരുടെ പണമാണെന്ന് അന്വേഷിക്കണം. സിനിമകളുടെ നിർമാണ ചെലവു കുത്തനെ കൂട്ടിയതിനു പിന്നിലും ഹവാല സംഘങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളാണ്.



ഫിലിം ചേംബറിൽ സിനിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നൽകിയിരിക്കുന്ന രേഖകൾ എൻഐഎ പരിശോധിക്കണം. തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങളുടെ കേരളത്തിലെ വിതരണാവകാശ വിൽപന സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണമുണ്ടാകണമെന്നും ഫെഡറേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾക്കു രേഖാമൂലം പരാതി നൽകുമെന്നും ബൈജു കൊട്ടാരക്കര പറ‍ഞ്ഞു.



English Summary :The financial sources of Malayalam films should be investigated : MACTA