ഉത്തര കൊറിയയിൽ ആദ്യ കോവിഡ് കേസ്; അടിയന്തര പിബി യോഗം വിളിച്ച് കിം

സോൾ∙ രാജ്യത്ത് ആദ്യ കൊറോണ വൈറസ് സംശയാസ്പദമായ കേസ് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഉത്തരകൊറിയയുടെ അതിർത്തി നഗരമായ കെയ്‌സോങ്ങിൽ ലോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉൻ ശനിയാഴ്ച അടിയന്തര പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം വിളിച്ച് ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയതായി ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി കെസി‌എൻ‌എ അറിയിച്ചു.



ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ നിന്നു വന്നയാൾക്കാണ് രോഗം സംശയിക്കുന്നത്. മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് ഉത്തര കൊറിയയിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് പോയ ഇയാൾ ജൂലൈ 19ന് ഉത്തര കൊറിയയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു. ഇയാളെ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഉത്തര കൊറിയയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കോവിഡ് കേസാവും ഇത്.

ലോകമെമ്പാടും കോവിഡ് വ്യാപിച്ചിട്ടും രോഗം രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് മുൻപ് അധികൃതർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. മഹാമാരിയെ നേരിടാനുള്ള മതിയായ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. ചൈനയിൽ വൈറസ് വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തര കൊറിയ അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഐസലേഷനിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

