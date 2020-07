എംഎൽഎമാരുടെ അയോഗ്യത കേസ് പരിഗണിക്കും; രാജസ്ഥാനിൽ തിങ്കളാഴ്ച നിർണായകം

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച പുതിയ അധ്യായം തുറക്കുന്നു. നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന കാബിനറ്റ് ശുപാർശയിൽ ജയ്പുരിൽ ഗവർണറുടെ തീരുമാനം വരാനിരിക്കെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എംഎൽഎമാരുടെ അയോഗ്യതാക്കേസ് തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കും. രണ്ടിടത്തേയും തീരുമാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി എത്രനാൾ നീളുമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിർണായകമാകും.

ഈ മാസം 31 മുതൽ നിയമസഭ ചേരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാൻ കാബിനറ്റ് ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണു ഗവർണർക്കു പുതിയ ശുപാർശക്കത്തു നൽകിയത്. കൊറോണ പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാനും വിവിധ ബില്ലുകൾ പരിഗണിക്കാനുമായി‍ ഏഴു ദിവസത്തേക്കു സഭ ചേരണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസ വോട്ടിനെക്കുറിച്ചു കത്തിൽ പരാമർശമില്ല.



നേരത്തേ കാബിനറ്റ് നൽകിയ ശുപാർശ കൃത്യമായ തീയതിയോ കാരണങ്ങളോ കാണിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന പേരിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഗവർണർ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്പീക്കർ സി.പി.ജോഷി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഹർജി പിൻവലിക്കാനും ആലോചനയുള്ളതായി അറിയുന്നു.

കൂറുമാറ്റ നിയമപ്രകാരം തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അസാധുവാക്കണമെന്ന റിബൽ എംഎൽഎമാരുടെ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണു സ്പീക്കർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ എംഎൽഎമാരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിപുലമായ തോതിൽ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്.



കേസിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ കക്ഷിയാക്കണമെന്ന റിബൽ എംഎൽഎമാരുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതിയിലും അവർ ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്ന ശേഷം റിബൽ എംഎൽഎമാരുടെ കേസ് പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിലപാട് എടുത്തതോടെ കേസ് അനന്തമായി നീളുമെന്ന് ഉറപ്പായി. ഈ കാലതാമസം കണക്കിലെടുത്താണു കേസ് പിൻവലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു സ്പീക്കറും കോൺഗ്രസും ആലോചിക്കുന്നത്.



ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നശേഷം സുപ്രീം കോടതിയെ വീണ്ടും സമീപിക്കാമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ആലോചന. സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ സഭ കൂടുന്നുവെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ശനിയാഴ്ചവരെയും പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സർക്കാർ എന്തിനാണു വിശ്വാസ വോട്ടു തേടുന്നതെന്ന ചർച്ച വന്നതോടെയാണ് ഇതൊഴിവാക്കി പുതിയ ശുപാർശക്കത്തു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.



English Summary : Rajasthan crisis: No mention of floor test in Gehlot's proposal to governor