രാജസ്ഥാൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിയമം നോക്കണോ? കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഭിന്നത

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി നിയമപരമായി സുപ്രീംകോടതിയിൽ തുടരുന്നതിനെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഭിന്നത. ഹർജി കോടതിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഹർജി പിൻവലിക്കണമെന്നും വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം, നിയമപരമായി തുടരണമെന്നാണ് മറു വിഭാഗത്തിന്റെ നിലപാട്.



കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സച്ചിൻ പൈലറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമതന്മാർക്കു നേരെ തൽക്കാലം നടപടി പാടില്ലെന്ന് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചിരുന്നു. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം സ്പീക്കർ നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസിനെതിരെ സച്ചിൻ പൈലറ്റും 18 വിമത എംഎൽഎമാരും നൽകിയ കേസിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി വിധി. വിധി വരുന്നതുവരെ നടപടി എടുക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി സ്പീക്കറോട് നേരത്തേ അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു.

ഇതേത്തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പീക്കർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാൽ വിധി പറയുന്നതിൽ നിന്നു ഹൈക്കോടതിയെ തടയാനാകില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സുപ്രീംകോടതിയും സ്വീകരിച്ചത്. ഹർജിയിൽ കൂടുതൽ വാദം കേൾക്കാനായി തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

പാർട്ടി നിർദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചു സച്ചിനുൾപ്പെടെയുള്ള എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽനിന്നു രണ്ടു തവണ വിട്ടുനിന്നു എന്നു കാണിച്ച് ചീഫ് വിപ്പ് മഹേഷ് ജോഷിയാണ് സ്പീക്കർക്ക് പരാതി നൽകിയത്. കൂറുമാറ്റ നിയമപ്രകാരം നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പരാതി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്പീക്കർ വിമത എംഎൽഎമാർക്കു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയത്. മൂന്നു ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു നോട്ടിസ്. ഇതിനെതിരെ സച്ചിൻ പൈലറ്റും 18 എംഎൽഎമാരും രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

