ബെയ്ജിങ് ∙ ചൈനയും അമേരിക്കയും പരസ്പരം കോണ്‍സുലേറ്റുകള്‍ അടയ്ക്കുകയും കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ പസിഫിക്കിന്റെ ഇരുതീരങ്ങളിലും കടുത്ത ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പൂര്‍ണമായി അവസാനിച്ച് വരും മാസങ്ങളില്‍ രൂക്ഷമായ സൈനിക സംഘര്‍ഷത്തിലേക്കു നീങ്ങുമോ എന്ന ഭയമാണ് നയതന്ത്രവിദഗ്ധര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ചാരപ്രവര്‍ത്തനം ആരോപിച്ച് ഹൂസ്റ്റണിലെ ചൈനീസ് കോണ്‍സുലേറ്റ് പൂട്ടാന്‍ അമേരിക്ക ഉത്തരവിട്ടതിനു പിന്നാലെ ചെങ്ദുവിലെ യുഎസ് കോണ്‍സുലേറ്റ് അടച്ച് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യം വിടാന്‍ ചൈനയും നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.



കോണ്‍സുലേറ്റ് അടച്ചതിനു പുറമേ രണ്ട് ചൈനീസ് പൗരന്മാര്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കു വേണ്ടി ഹാക്കിങ് നടത്തി വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെന്നും യുഎസ് ആരോപിച്ചിരുന്നു. സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്‌കോയിലെ കോണ്‍സുലേറ്റില്‍ ഒളിച്ചിരുന്ന ചൈനീസ് ഗവേഷകയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. 25 നഗരങ്ങളില്‍ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വാണിജ്യ ചാര ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാണവര്‍ എന്നാണ് യുഎസ് നീതിന്യായവകുപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇക്കുറി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ ചൈനീസ് ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങള്‍ ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാകാനേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളുവെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍.

കൊറോണ വ്യാപനം, ദക്ഷിണ ചൈനാകടല്‍, ഹോങ്കോങ്, സ്റ്റുഡന്റ്, ജേണലിസ്റ്റ് വീസ, വ്യാപാരച്ചുങ്കം തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന കടുത്ത ഭിന്നതയാണ് ഒടുവില്‍ പൊട്ടിത്തെറിയില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദശാബ്ദമായി യുഎസ്-ചൈന ബന്ധത്തിന്റെ നയം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന 'ധാരണ' അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏറെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന് ചൈനയെ മാറ്റത്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് റിച്ചാര്‍ഡ് നിക്‌സണ്‍ പ്രസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോംപിയോ പറഞ്ഞത്.

യുഎസ്-ചൈന ബന്ധത്തിലെ നാടകീയമായ വ്യതിചലനമായാണ് വിദേശരംഗത്തെ വിദഗ്ധര്‍ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക രംഗത്തും ആഗോളതാപനം പോലുള്ള നിര്‍ണായക വിഷയങ്ങളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരിച്ചാണു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആ യുഗം അവസാനിച്ചെന്നു വേണം കരുതാനെന്ന് നയതന്ത്രവിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത വിധം ബന്ധം വഷളായെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കൂടുതല്‍ കടുപ്പമേറിയ ചൈനീസ് നയം വേണമെന്നാണ് അമേരിക്കയില്‍ ഇപ്പോള്‍ രാഷ്ട്രീയഭേദമില്ലാതെ ആവശ്യമുയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തിലൂടെ ചൈനയെ കൂടുതല്‍ ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാനാകുമെന്ന് ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചിരുന്ന ചൈനീസ് അനുകൂല നേതാക്കളും ഇപ്പോള്‍ നിലപാടു മാറ്റിയെന്നാണു സൂചന. അതേസമയം എല്ലാവിധ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും വഴിയടച്ചുകൊണ്ടുളള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാര്‍ക്കശ്യമേറിയ നിലപാടുകളെ അവര്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലതാനും. പുതിയൊരു ശീതയുദ്ധത്തിലേക്കാണു കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങുന്നതെന്നും കടുത്ത സംഘര്‍ഷത്തിലേക്ക് ഇതു വഴിനയിക്കുമെന്നും അവര്‍ മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.

ഒരു പൊട്ടിത്തെറി കൂടാതെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ടെന്ന് ചൈനയില്‍ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ പറയുന്നു. ട്രംപിന്റെ ചൈന നയങ്ങള്‍ സ്ഥിരതയില്ലാത്തതാണെന്ന് മുന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോണ്‍ ബോള്‍ട്ടന്‍ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാന്‍ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ചിന്‍പിങ്ങിന്റെ സഹായം തേടുകയും ഉയിഗറുകളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാംപുകള്‍ തുറക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ട്രംപ് വാണിജ്യവിഷയത്തില്‍ മാത്രമാണ് ഷീയെ എതിര്‍ക്കുന്നതെന്നും ബോള്‍ട്ടന്‍ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടായി അമേരിക്കന്‍ ബിസിനസുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റും സ്വീകരിച്ച ചൈനീസ് അനുകൂല നിക്ഷേപ നിലപാടാണ് ചൈനയെ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ സാമ്പത്തികശക്തിയായി വളരാന്‍ സഹായിച്ചതെന്നാണ് യുഎസിലെ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. 1972ല്‍ ചൈനീസ് സന്ദര്‍ശനം നടത്തി അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് റിച്ചാര്‍ഡ് നിക്‌സന്‍ ലോകത്തെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയതു മുതല്‍ ആരംഭിച്ച ബന്ധമാണിത്. അക്കാലത്തെ കടുത്ത ശത്രുവായിരുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരെ സഹകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സന്ദര്‍ശനം. ഏഴു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഔദ്യോഗികമായ നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സോവിയറ്റ് പതനത്തിനു ശേഷം സാമ്പത്തിക പരിഷ്‌കരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചൈന വിപണി തുറന്നതോടെ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ ചൈനയിലേക്ക് ഒഴുകി. ഇതുവഴി ചൈനയിലും മാറ്റത്തിന്റെ കാറ്റടിക്കുമെന്ന് യുഎസ് വിശ്വസിച്ചെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. എതിരാളികളെ അടിച്ചമര്‍ത്തി മുന്നേറിയ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി സമ്പത്തിന്റെ കരുത്തു കൂടി ലഭിച്ചതോടെ കൂടുതല്‍ കടുത്ത നിലപാടുകളിലേക്കു മാറുകയായിരുന്നു. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ കോണ്‍സന്‍ട്രേഷന്‍ ക്യാംപുകളില്‍ തള്ളി മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച ഭരണകൂടം ഒടുവില്‍ ഹോങ്കോങ്ങില്‍ സ്വന്തം നിയമംവരെ നടപ്പാക്കി പാശ്ചാത്യലോകത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചു.

ഇതിനിടയില്‍ വിതരണശൃംഖല വിപുലമാക്കിയ ചൈന അമേരിക്കയുടെ സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങളെ മറികടക്കാനും നിര്‍മിതബുദ്ധി, ബഹിരാകാശ മേഖല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പിടിമുറുക്കാനും തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനഞ്ഞു. ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ അമേരിക്കയെ നേര്‍ക്കുനേര്‍ വെല്ലുവിളിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചൈന വളര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് വിദേശകാര്യവിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. കരുത്തുറ്റ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന അമേരിക്കയുടെ അമിത ആത്മവിശ്വാസമാണ് ചൈനയ്ക്കു മുന്നില്‍ തകര്‍ന്നതെന്നു പീക്കിങ് സര്‍വകലാശാലയിലെ പ്രഫസര്‍ വാങ് യോങ് പറഞ്ഞു.

ചൈനീസ് വിജയഗാഥയെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ആരോപിക്കുമ്പോള്‍ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചൈനീസ് ജനതയെ സഹായിക്കാനാണ് അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതു മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കാന്‍ ചൈനീസ് ജനത തയാറാകില്ലെന്ന് വാങ് യോങ് പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തരപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ അമേരിക്ക എപ്പോഴും ഒരു എതിരാളിയെ മറയാക്കാറുണ്ട്. മുന്‍പ് അത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ജപ്പാനുമായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇപ്പോഴത് ചൈനയാണെന്നും യോങ് പറഞ്ഞു. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായിരിക്കെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതുതരത്തിലേക്കു മൂര്‍ച്ഛിക്കുമെന്ന ആശങ്ക തന്നെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

English Summary: US-China Engagement is over, Is military conflict next