ബിഎസ്പി എംഎൽഎമാരുടെ കോൺഗ്രസ് ലയനം; ബിജെപി എംഎൽഎയുടെ ഹർജി തള്ളി

ജയ്പൂർ ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ആറു ബിഎസ്പി എംഎൽഎമാർ കോൺഗ്രസിൽ ലയിച്ചതിനെതിരെ ബിജെപി എംഎൽഎ മദൻ ദിലാവാർ നൽകിയ ഹർജി രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. സംസ്ഥാനത്തെ ആറു ബിഎസ്പി എംഎൽഎമാരും 2019 സെപ്റ്റംബറിലാണു കോൺഗ്രസിൽ ലയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതു പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതിയോടെയല്ല എന്നും അതിനാൽ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ബിജെപി എംഎൽഎയുടെ ആവശ്യം. ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചു സ്പീക്കർക്കു കത്തു നൽകിയെങ്കിലും മറുപടിയോ നടപടിയോ ഉണ്ടായില്ലെന്നും പരാതിപ്പെട്ടു.



ദിലാവറിനുവേണ്ടി ഹാജരായ ഹരീഷ് സാൽവേയുടെ പ്രാഥമിക വാദം കേട്ട ഹൈക്കോടതി അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിനോടു സ്പീക്കറിൽനിന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതു പരിശോധിച്ച ശേഷമാണു കേസ് തള്ളിയത്. ബിഎസ്പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.സി.മിശ്രയും കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. നേരത്തേ സ്പീക്കറുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പു നൽകിയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു ബിജെപി എംഎൽഎ മദൻ ദിലാവർ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ ധർണയും നടത്തി.



സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായാണു കോൺഗ്രസിൽ ലയിച്ചതെന്നും എന്തുവന്നാലും പാർട്ടിയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും ബിഎസ്പി വിട്ടുവന്ന ലഖൻ സിങ് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ബിഎസ്പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തങ്ങൾക്കു വിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടുള്ള വിവരമേയുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: Rajasthan HC dismisses BJP MLA’s petition against merger of BSP lawmakers with Congress