നിയമസഭ വിളിക്കുന്നതിൽ എതിരല്ല, എന്നാൽ...;സംശയങ്ങൾ തീരാതെ രാജസ്ഥാൻ ഗവർണർ

ജയ്പുർ ∙ സംശയങ്ങൾ തീരാതെ ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്ര ചോദ്യങ്ങളുന്നയിക്കുമ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്കു പിരിമുറുക്കം കൂടുന്നു. ഏതുവിധേനയും സർക്കാരിനെ താഴെ വീഴ്ത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി മറുപക്ഷം മുന്നേറുമ്പോൾ ഗവർണർക്കെതിരെ പരാതിയുമായി രാഷ്ട്രപതിയേയും പ്രധാനമന്ത്രിയേയും സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണു മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്.

നിയമസഭ ചേരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഗെലോട്ട് സർക്കാർ നൽകിയ ശുപാർശ രണ്ടാം തവണയും ഗവർണർ മടക്കി അയച്ചു. നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിനു തത്വത്തിൽ എതിരല്ലെന്നു പറയുന്ന ഗവർണർ കൂടുതൽ തടസവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടാണു മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ മടക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ 21 ദിവസത്തെ മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകുക, വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചാൽ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുക, 200 എംഎൽഎമാരും 1000 ജീവനക്കാരും ചേരുന്നിടത്തു കോവിഡ് 19 പകരാതിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ല എന്നീ പരാമർശങ്ങളോടെയാണ് ഇത്തവണ ശുപാർശ മടക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യം നൽകിയ ശുപാർശ നിയമസഭ ചേരുന്നതിനു വ്യക്തമായ കാരണം കാണിച്ചിരുന്നില്ല, റിബൽ എംഎൽഎമാർക്കെതിരെയുള്ള കേസ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു മടക്കിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണു ശനിയാഴ്ച ചേർന്ന കാബിനറ്റ് യോഗം 31 മുതൽ സഭ ചേരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടാമതും ശുപാർശ നൽകിയത്. ഗവർണറുടെ ആറു പേജ് പ്രേമലേഖനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രതികരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഗെലോട്ട് ഉടൻ അതിനു മറുപടി നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഗവർണറുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നേരത്തേ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹം കത്തും അയച്ചിരുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രപതിക്കും നിവേദനം അയച്ചു. കുതിരക്കച്ചവടത്തിലൂടെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഇരിക്കുന്ന കസേരയുടെ മഹത്വം അറിയാതെ ഗവർണർ ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടത്തുകയാണെന്നും ആരോപിച്ചു. അതേസമയം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഗെലോട്ടിന് അൽപം ആശ്വാസം ലഭിച്ച ദിവസമാണ് ഇന്ന്. സ്പീക്കർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയിരുന്ന കേസ് പിൻവലിച്ചതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. കൂറുമാറ്റ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച നോട്ടിസിനെതിരെ റിബൽ എംഎൽഎമാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സ്പീക്കർ സി.പി. ജോഷി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇതു പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിച്ചതോടെ സഭ ചേരുന്നതു നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഗവർണർ നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്ന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഇല്ലാതായി.

ആറ് ബിഎസ്പി എംഎൽഎമാർ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നതിനെതിരെ ബിജെപി എംഎൽഎ മദൻ ദിലാവാർ നൽകിയ ഹർജി രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി നിരാകരിച്ചതും സർക്കാരിന് ആശ്വാസമായി. അതിനിടെ മുൻ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രിമാരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായ അശ്വനി കുമാർ, കപിൽ സിബൽ, സൽമാൻ ഖുർഷീദ് എന്നിവർ നിയമസഭ ചേരാതിരിക്കുന്ന നടപടി ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയാണു സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നു കാണിച്ചു ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്രയ്ക്കു കത്തയച്ചു.

‘വിമത എംഎൽഎമാരിൽ മൂന്നുപേർ 48 മണിക്കൂറിനകം തിരികെയെത്തും’

രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും സംരക്ഷിക്കൂ എന്ന പേരിലുള്ള രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ധർണ നടത്തി. ഇതിനായി സിവിൽ ലൈൻസിൽ ഒത്തു കൂടിയ നേതാക്കളെ പൊലീസ് നീക്കം ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എംഎൽഎമാർ നടത്തിയ പ്രാർഥനാ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഗെലോട്ടും പങ്കെടുത്തു. വിമത എംഎൽഎമാരിൽ മൂന്നുപേർ 48 മണിക്കൂറിനകം തിരികെയെത്തുമെന്നു ദേശീയ വക്താവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല അവകാശപ്പെട്ടു.

English Summary : Rajasthan Governor says yes to assembly session, but conditions apply