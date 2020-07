ജയ്പുർ∙ രാജസ്ഥാനില്‍ നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി. നോട്ടിസ് നല്‍കി 21 ദിവസത്തിനുശേഷം സഭ ചേരാമെന്നാണ് ഗവര്‍ണര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനില്‍ നിയമസഭ ചേരണമെന്ന അശോക് ഗെലോട്ട് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ശുപാര്‍ശ ഗവര്‍ണര്‍ കല്‍രാജ് മിശ്ര രണ്ടാം തവണയും മടക്കിയിരുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ തേടിയായിരുന്നു ഗവര്‍ണറുടെ നടപടി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നിയമസഭ സമ്മേളനം വിളിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണറുടെ അനുമതി.

വിമത എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശത്തിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി സ്പീക്കര്‍ സി.പി ജോഷി പിന്‍വലിച്ചു. അതേസമയം കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ലയിച്ച ആറ് എംഎല്‍എമാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള ബിഎസ്പി നീക്കങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് തലവേദനയാവുകയാണ്. രാജസ്ഥാനില്‍‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് വിമത ശബ്ദം ഉയര്‍ത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടകമാണ് തുടരുന്നത്. ബിജെപിയുടെ സമ്മര്‍ദത്തിനു വഴങ്ങിയാണ് ഗവര്‍ണറുടെ നടപടിയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



സച്ചിന്‍ പൈലറ്റുള്‍പ്പെടെ 19 വിമത എംഎല്‍എമാര്‍ക്കെതിരെ അയോഗ്യത നടപടികള്‍ തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശത്തിനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയാണ് സ്പീക്കര്‍ പിന്‍വലിച്ചത്. നിയമ തന്ത്രങ്ങള്‍ ആവിഷ്ക്കരിക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം വേണമെന്ന് സ്പീക്കര്‍ക്ക് വേണ്ടി മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ കപില്‍ സിബല്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നിയമപോരാട്ടത്തിന് പകരം രാഷ്ട്രീയമായി വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന പാര്‍ട്ടിക്കുള്ളിലെ ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്പീക്കര്‍ പിന്‍വാങ്ങിയതെന്നാണ് സൂചന.



അതേസമയം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ലയിച്ച ആറ് എംഎല്‍എമാര്‍ക്കെതിരെ ബിഎസ്പി നടത്തുന്ന നിയമപോരാട്ടം അശോക് ഗെലോട്ടിന് നിര്‍ണായകമാവുകയാണ്. ഇവരെക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് ഗെലോട്ട് ഇപ്പോള്‍ അവകാശപ്പെടുന്ന 103 പേരുടെ പിന്തുണ. വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായാല്‍ ഗെലോട്ടിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആറ് എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് ബിഎസ്പി വിപ്പും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Rajasthan crisis: Governor to summon assembly if state govt agrees to 21-day notice