കോഴിക്കോട്∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മാതാവ് മരിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ മൂന്നാമത്തെയാളും മരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച റുഖിയാബിയുടെ മരുമകൻ മുഹമ്മദാലിയാണ് മരിച്ചത്. ഇയാൾക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

റുഖിയാബിയുടെ മകളും മുഹമ്മദാലിയുടെ ഭാര്യയുമായ ഷാഹിദയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച മരിച്ച ഷാഹിദയ്ക്ക് ഇന്നലെയാണ് കോവിഡ‍് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അർബുദത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് റുഖിയാബി മരിച്ചത്.

