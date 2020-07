സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും മുൻപ് മാസ്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപണം

അമൃത്സർ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു രോഗമുക്തി നേടിയ ആളുടെ കുടുംബത്തോട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് മാസ്ക് മാറ്റാൻ സുവർണക്ഷേത്രം അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് ആരോപണം. വിശ്വാസിയായ ആൾ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിൽസയിലായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ മാസ്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

‘പിതാവ് ജതേദർ ജയ്മാൽ സിങ്ങിന്റെ അവസാന ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് തങ്ങൾ സുവർണക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷ ജീവനക്കാർ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാസ്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തർക്കിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലാത്തതിനാൽ തങ്ങൾ മാസ്ക് ഊരിമാറ്റി’ – സുരീന്ദർപാൽ സിങ് ഗോൾഡി പറഞ്ഞു. 2007ൽ പാർട്ടിയുപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഏഴുവർഷം യൂത്ത് അകാലി ദളിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഗോൾഡി. അടുത്തിടെയാണ് 90കാരനായ പിതാവ് മരിച്ചത്.

കോവിഡ് രോഗമുക്തരായ അമ്മയും സഹോദരനുമടക്കം 14 പേരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാസ്ക് മാറ്റാൻ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പറ്റില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ ചുറ്റിവലം വയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് വീണ്ടും ഇതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർക്ക് കോവിഡ് വന്നിരുന്നതായി അവരെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അവരെ (അമ്മയേയും സഹോദരനേയും) അകത്തേക്ക് കയറ്റാനാകില്ലെന്ന നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ അവരുടെ രോഗം മാറിയതാണെന്നും പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് ഇനി മാസ്ക് ധരിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ചുവെന്ന് ഗോൾഡി പറഞ്ഞു.

‘അകത്തേക്ക് കടന്ന തങ്ങളെ ഗർഭഗൃഹത്തിനു സമീപം വച്ച് വീണ്ടും തടഞ്ഞ് മാസ്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗുരുവിൽ തങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേയെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചത്. ആ സമയം ഞങ്ങൾ തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കാതെ മാസ്ക് മാറ്റി. എന്റെ സഹോദരനും അമ്മയും മാസ്ക് മാറ്റി. സിഖ് വംശജരെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണോ സുരക്ഷ ജീവനക്കാരെന്ന് ഗോൾഡി ചോദിക്കുന്നു. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഗുരു സാഹിബിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹമൊരിക്കലും ആത്മഹത്യയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലെങ്ങനെ ആകും. സിഖ് വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുക’ – അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു.

ഗോൾഡിക്കു പുറമെ അമൃത്സറിലെ എഴുത്തുകാരനും എൻജിനീയറുമായ ഹർപാൽ സിങ്ങും സമാന അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിനെത്തിയ സുഹൃത്തും താനും സുവർണക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിരുന്നു. ഇരുവരും മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മാസ്ക് മാറ്റാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു – ഹർപാൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം, ആരോപണങ്ങൾ ക്ഷേത്ര അധികൃതർ നിഷേധിച്ചു. മാസ്ക് മാറ്റണമെന്ന് ആരെങ്കിലും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ ആയിരിക്കില്ല. സർക്കാർ നിർദേശങ്ങൾ ശക്തമായി പാലിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ. എല്ലാ വിശ്വാസികളും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളതെന്നും ക്ഷേത്ര മാനേജർ മുക്തിയാർ സിങ് പറഞ്ഞു.

