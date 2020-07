സജീവ രോഗികൾ 10,000 കടന്നു, ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ 20,894; ഞെട്ടിച്ച് ജൂലൈ

കോട്ടയം∙ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ജനുവരി 30ന്. സജീവ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറിലെത്തിയത് പിന്നെയും 120 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ്– മേയ് 28ന്. അന്ന് സജീവ രോഗികളുടെ എണ്ണം 526 ആയിരുന്നു. അത് ആയിരത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിവന്നത് 9 ദിവസം കൂടി മാത്രം– ജൂൺ ആറിന് സജീവ രോഗബാധിതർ 1030 ആയി. നാലു മാസത്തിലേറെയെടുത്താണ് കേരളത്തിലെ സജീവ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തിലെത്തിയതെന്നു ചുരുക്കം.

എന്നാൽ അവിടെനിന്നു നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം പതിനായിരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിവന്നത് വെറും ഒന്നര മാസം; 52 ദിവസത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ സജീവ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1000ത്തിൽനിന്ന് പതിനായിരത്തിൽ എത്തിയത്. മേയ് ആദ്യവാരം മുതൽ കേരളത്തിനു പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ വരവ് വർധിച്ചതോടെയായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിതരുടെയും എണ്ണം കൂടാൻ തുടങ്ങിയത്. മേയ് 8ന് 16 പേർ മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സജീവ കോവിഡ് ബാധിതർ. സംസ്ഥാനം ‘ഫ്ലാറ്റൻ ദ് കർവിന്റെ’ ആഘോഷം തുടങ്ങും മുൻപുതന്നെ പക്ഷേ സജീവ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു.

പ്രവാസികളിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴായിരുന്നു ലോക്‌ഡൗണിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ വന്നത്. അതോടെ ജൂലൈ ആദ്യവാരം മുതൽ സമ്പർക്ക ബാധിതരുടെ എണ്ണവും ഓരോ ജില്ലയിലും വർധിച്ചു. അതുവഴി ജൂലൈ ഒന്നിനു ശേഷം ഓരോ ജില്ലകളിലെയും സജീവ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും വൻവർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് (ഗ്രാഫ് കാണുക)

ജൂൺ 28നാണ് കേരളത്തിലെ സജീവ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 2000 കടന്നത്. ജൂലൈ 10ന് എണ്ണം 3000 കടന്നു. നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, ജൂലൈ 14ന് രോഗികൾ 4000 കടന്നു. 5000 കടക്കാൻ വേണ്ടിവന്നത് രണ്ടു ദിവസം– ജൂലൈ 16നായിരുന്നു അത്. ജൂലൈ 17ന് എണ്ണം 6000 കടന്നു. ജൂലൈ 19ന് ഏഴായിരവും ജൂലൈ 21ന് എണ്ണായിരവും ജൂലൈ 23ന് 9000വും കടന്നു. ജൂലൈ 28ന് 9611ൽനിന്ന് സജീവ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 10,093ലും എത്തി.

അതേസമയം, ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 20,000ത്തിയപ്പോൾ അതിൽ മുക്കാൽ പങ്കിലേറെയും ജൂലൈയിലായിരുന്നു– 78.74%. ജൂലൈയിലെ 28 ദിവസം കേരളത്തിൽ ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 16,452 കോവിഡ് കേസാണ്. ജനുവരി 30 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെയുള്ള 5 മാസത്തിൽ ആകെ 4442 കേസാണ് കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നതെന്നോർക്കണം.

മേയ് 27നായിരുന്നു കേരളത്തിലെ മൊത്തം കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1000 കടന്നത്. അത് 2000 കടന്നത് ജൂൺ എട്ടിന്. 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ 20ന് 3000ത്തിലെത്തി. ജൂൺ 27ന് നാലായിരവും കടന്നു. പിന്നീട് 20,000 വരെയുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം ജൂലൈയിലായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ 20,894ലെത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇതുവരെ ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണവും 10,000 കടന്നു. ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയ 10,724 പേരിൽ 78.54% പേർക്കും ജൂലൈയിലാണു ഭേദപ്പെട്ടത്. അതായത് 8420 പേർക്ക്. ജൂലൈയിലെ ഞെട്ടൽ കണക്കുകൾക്കിടയിൽ ആശ്വാസം പകരുന്നതും ഇതാണ്.

English Summary: Active covid 19 cases in Kerala exceed 10,000 in just 51 days from June 6th, Total cases exceed 20,000