നോയിഡ ∙ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി നോയിഡയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഡോക്ടര്‍ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപതുകാരിയായ കോവിഡ് രോഗിയെ ലൈംഗികപീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നു പരാതി. ഐസലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ വച്ചു ഡോക്ടര്‍ തന്നെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പെൺകുട്ടി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. തിങ്കളാഴ്ചയാണു സംഭവം. ഒരേ വാര്‍ഡില്‍ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും പ്രവേശിപ്പിച്ച ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തു വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുതിര്‍ന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു. ഐസലേഷന്‍ നിബന്ധനകളുടെ ലംഘനമാണിതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണു യുവതിക്കും ഡോക്ടര്‍ക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയത്. തുടര്‍ന്നു യുവതിയെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. അതേവാര്‍ഡില്‍ തന്നെയാണു കോവിഡ് ബാധിതനായ ഡോക്ടറെയും പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അഡീ. ഡപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണര്‍ രണ്‍വിജയ് സിങ് പറഞ്ഞു. പരാതി ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഡോക്ടറും രോഗബാധിതനായതിനാല്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചു വേണം ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍.

