ബെയ്ജിങ് ∙ കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കില്‍ സംഘര്‍ഷമുണ്ടായ ഭൂരിപക്ഷം അതിര്‍ത്തിപ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈനിക പിന്മാറ്റം പൂര്‍ണമായെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം. അവശേഷിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനായി അടുത്ത ഘട്ട സൈനികതല ചര്‍ച്ച ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സൈനിക പിന്മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ അഭിപ്രായഭിന്നത ഉടലെടുത്തിരുന്നു.

ഇരുഭാഗത്തെയും കമാൻഡർമാർ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഉണ്ടായ ധാരണകള്‍ ആത്മാര്‍ഥതയോടെ നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ചൈനയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വര, ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്‌സ്, ഗോഗ്ര മേഖലകളില്‍നിന്നുള്ള സൈനികപിന്മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുളള ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി, മിക്കയിടത്തും പിന്മാറ്റം പൂര്‍ണമാണെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് വാങ് വെന്‍ബിന്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

വാങ് വെന്‍ബിന്‍

കമാന്‍ഡര്‍ തലത്തില്‍ നാലു തവണയാണു ചര്‍ച്ച നടന്നത്. മേഖലയില്‍ സംഘർഷത്തിന് അയവുവന്നിട്ടുണ്ട്. അഞ്ചാംവട്ട ചര്‍ച്ച ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. ചൈനയുമായി സമവായമുണ്ടാക്കാന്‍ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വാങ് പറഞ്ഞു.

കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളില്‍നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്ന് അതിര്‍ത്തിവിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യുഎംസിസി യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചര്‍ച്ചകളിലെ ധാരണകള്‍ ചൈന അതേപടി പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന ആശങ്കയും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്.

English Summary: Disengagement of troops at most locations complete, says China